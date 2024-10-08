資深男星汪建民昨（7）日於醫院過世，享年56歲。汪建民生前爭議頗多，不僅被爆出過賭博欠債的傳聞，也曾和大13歲的寶媽談過戀愛，汪建民緋聞對象還包含女星白家綺、紀文惠、柯以柔。近年他罹癌住院，身邊也有交往的對象在照顧，汪建民的妹妹發文就提及這名神祕女友Joan，感性說道：「謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝」。
和寶媽交往前 汪建民曾跟柯以柔、紀文惠傳緋聞
汪建民當年靠長壽劇《台灣靈異事件》爆紅，在劇中飾演綽號「鐵頭」的刑警，剛正不阿的形象深植人心。在他當紅之際，最早還曾跟女星柯以柔傳過戀情，柯以柔多年後在節目上曾被問過：「有沒有喜歡汪建民？」她竟一度哽咽說不出話。同樣和汪建民傳過緋聞的還有女星紀文惠，據傳兩人曾經曖昧過，但被問到是否戀愛堅持不承認，戀情也就無疾而終。
汪建民交往大13歲寶媽！短短2年半就分手
直到2013年，汪建民爆出和大13歲的女星寶媽交往，兩人才大方公開認愛。當時汪建民坦言，是自己主動對寶媽告白，因為寶媽那時正沉浸在喪母之痛與女兒出國留學的悲傷之中，汪建民心疼寶媽在外一直維持女強人形象，才默默在她身邊守護、開始交往。
當年兩人還曾一起上過節目分享戀情，怎料短短2年半時間就分手，讓外界相當錯愕。據傳是因為汪建民沉迷賭博、到處欠債，甚至還跟寶媽的朋友借錢，寶媽才決定狠下心斬斷情緣。之後寶媽在2019年也曾診斷出肺腺癌住院治療，目前已經康復，和汪建民一樣都曾遭遇化療之苦。
分手寶媽曾約會白家綺？她認了和汪建民不來電
和寶媽分手後，汪建民也曾在2015年傳出約會白家綺，當時兩人被拍到進出同一棟大樓，互動相當親密，白家綺一直到和老公吳東諺結婚後才回應過這段往事。她說那時候兩人都單身，所以身邊朋友一直想撮合他們交往，但兩人沒有來電，所以最後也沒在一起過。
汪建民離世前靠女友照顧？妹妹發文：謝謝Joan
近年來汪建民身邊傳出有「女金主」出現，對方不僅幫他處理債務問題還跟他同居，不離不棄照顧汪建民，讓汪建民的妹妹也相當感動。汪建民離世後，妹妹透過他的臉書發文，除了曝光死訊也向一路以來支持哥哥的人道謝，妹妹也特別喊話汪建民的女友：「謝謝在建民哥最後這段時間陪伴他的女朋友Joan，謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。」
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汪建民當年靠長壽劇《台灣靈異事件》爆紅，在劇中飾演綽號「鐵頭」的刑警，剛正不阿的形象深植人心。在他當紅之際，最早還曾跟女星柯以柔傳過戀情，柯以柔多年後在節目上曾被問過：「有沒有喜歡汪建民？」她竟一度哽咽說不出話。同樣和汪建民傳過緋聞的還有女星紀文惠，據傳兩人曾經曖昧過，但被問到是否戀愛堅持不承認，戀情也就無疾而終。
汪建民交往大13歲寶媽！短短2年半就分手
直到2013年，汪建民爆出和大13歲的女星寶媽交往，兩人才大方公開認愛。當時汪建民坦言，是自己主動對寶媽告白，因為寶媽那時正沉浸在喪母之痛與女兒出國留學的悲傷之中，汪建民心疼寶媽在外一直維持女強人形象，才默默在她身邊守護、開始交往。
當年兩人還曾一起上過節目分享戀情，怎料短短2年半時間就分手，讓外界相當錯愕。據傳是因為汪建民沉迷賭博、到處欠債，甚至還跟寶媽的朋友借錢，寶媽才決定狠下心斬斷情緣。之後寶媽在2019年也曾診斷出肺腺癌住院治療，目前已經康復，和汪建民一樣都曾遭遇化療之苦。
分手寶媽曾約會白家綺？她認了和汪建民不來電
和寶媽分手後，汪建民也曾在2015年傳出約會白家綺，當時兩人被拍到進出同一棟大樓，互動相當親密，白家綺一直到和老公吳東諺結婚後才回應過這段往事。她說那時候兩人都單身，所以身邊朋友一直想撮合他們交往，但兩人沒有來電，所以最後也沒在一起過。
汪建民離世前靠女友照顧？妹妹發文：謝謝Joan
近年來汪建民身邊傳出有「女金主」出現，對方不僅幫他處理債務問題還跟他同居，不離不棄照顧汪建民，讓汪建民的妹妹也相當感動。汪建民離世後，妹妹透過他的臉書發文，除了曝光死訊也向一路以來支持哥哥的人道謝，妹妹也特別喊話汪建民的女友：「謝謝在建民哥最後這段時間陪伴他的女朋友Joan，謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。」