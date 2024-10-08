我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全台5五大最富里中古屋成交價量資訊。（圖／永慶房產集團提供）

▲竹北中興里、東平里分別是全台最富里的第3及第5名，兩里緊鄰新竹高鐵站、屋齡新，很受年輕竹科主管青睞。（圖／永慶房產集團提供）

根據財政部發布的最新綜所稅統計，以綜合所得平均數來看，2022年度「全台最富里」由新竹市東區關新里以461.1萬元奪冠、北區大同里388.7萬元居次，新竹縣竹北市中興里347.5萬第三、台北市士林區永福里第四，竹北市東平里336萬元排第五。永義房屋彙整過去兩年半，全台最富5里房價資訊，發現「高總價、大坪數」房型最受有錢人青睞。全台最富5里中，除了緊鄰新竹市政府的大同里、台北市故宮旁的永福里交易量過低外，另外3個最富里住戶不僅多與竹科有關，住宅也傾向於高品質社區，也成最富里里民喜愛的住宅條件。全台最富里第一名的新竹市東區關新里，中古屋平均成交總價達3200萬元以上。永義房屋關埔家樂城加盟店長劉安輯指出，關新里緊鄰新竹科學園區，開發較早、生活機能也更完善，有公園綠地、街廓景觀整齊，也有新莊車站，透過鐵路可直達高鐵站，吸引許多竹科中高階主管購屋。劉安輯補充，關新里物件屋齡約10至15年左右，大坪數每坪平均單價約50到60萬元，20坪左右的小宅每坪均價則落在60到70萬元間。當地擁有明星關東國小、光武國中的學區，不過當地居民大多負擔能力強，傾向於送孩童就讀私立貴族學校。此外，也因坪數較大，物件較少有出售的情況，市場上幾乎一出售都會被秒殺。最富里第3、名的竹北市中興與東平兩里間僅有一路之隔，中興里中古屋平均成交總價高達3300萬元。永義房屋竹北高鐵京宸加盟店協理謝孟涓表示，受到竹科發展影響，竹北市是少數鄰近竹科屋齡在10年內的重劃區，緊鄰高鐵站、屋齡新，有河岸景觀、公園綠地，加上棟距寬大、不擁擠等優勢，受到許多年輕的竹科主管青睞。謝孟涓說明，東平里坐擁河岸景觀、中興里屋齡較新，兩里各自有其優勢，每坪均價約45至55萬元，大坪數總價約在3000萬元左右。值得一提的是，當地並無傳統市場，以高檔的生鮮超市為主。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，在房價高漲、小宅盛行的年代，部分建商會興建坪數較大、總價相對較高的住宅，鎖定高收入的購屋族群，且通常社區也會特別注重周遭的生活環境。不過，也因為這類型的物件坪數大、總價高，若是位於優質地段、需求穩定的區域，市場釋出量有限，也讓價格獲得支撐，保值效果強。