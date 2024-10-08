Netflix料理對決實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍今（8）日下午3點出爐，由「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨拿下，他的本名權聖晙也一併公開。權聖晙過去在節目上以「甩鍋燉飯」姿勢出名，還在敗部復活賽拿下第一，以義大利美食一路過關斬將、收穫評審跟吃播主的心，《NOWnews今日新聞》特別幫讀者整理權聖晙的介紹，以及經營的餐廳訂位攻略，沒想到他的「Via Toledo 義大利麵吧」夯到連黃牛都在用非法程式搶位，想去韓國踩點的各位快來收藏！
《黑白大廚》冠軍介紹 一位英國美食家讓他愛上料理
權聖晙是韓國廚師，他是在國中升高中時對未來沒想法跟方向，所以對烹飪產生興趣，便選擇餐旅管理系（酒店、烹飪）就讀，有一天在YouTube上看到英國廚師、美食評論家Gordon James Ramsay（戈登詹姆士拉姆齊）對美食的熱愛與追求，深深被對方的態度打動，權聖晙自此開始每天花8至10小時看影片學做菜，正式踏入餐飲業。
他在韓國畢業後，到義大利知名學校「ALMA 義大利國際烹飪學院」留學，隨後在義大利米其林三星餐廳Le Calandre及二星餐廳Dani Maison工作，累積實力與經驗。歸國後，權聖晙先是在延南洞、清潭洞工作，2021年先在延南洞開名為「Via Toledo 義大利麵吧」的義大利餐廳，主廚兼任經營者，店面後來遷至龍山區營業。
權聖晙在《黑白大廚：料理階級大戰》第一集就說過，他開業的「Via Toledo 義大利麵吧」以生義大利麵為主，3年以來每天訂位都是滿的，自豪表示：「我做什麼都有很自信，在首爾應該很難找到比我更能做生義大利麵的人。以時機來說，我覺得這個《黑白大廚》是為我而辦的，我應該可以贏過所有人。」如今他真的打敗所有精英廚師，成為冠軍。
《黑白大廚》中，權聖晙取名「拿坡里美味黑手黨」參賽，事實上那是製作組給他取的綽號，意思為「權聖晙曾在拿坡里當過廚師」，所以取此封號十分貼切。節目中，他對燉飯十分熱愛，還有「燉飯狂人」稱號，特別是在第7集「黑白團賽」時，他雙手甩鍋炒燉飯的模樣，被大批觀眾截取瘋傳網路；特別是他的義大利垃圾袋造型餃子，在「敗部復活賽」用便利商店食材：栗子、牛奶、奶油麵包、消化餅、榛果拿鐵、優格穀麥、巧克力做出的提拉米蘇，也都掀起熱議，好吃到讓評審讚賞：「比外面的還好吃耶！」權聖晙也因此成功復活再參戰。
權聖晙充滿刺青的雙手也十分奪目，除了依照義大利文化刺上，其中一個圖案包含他養過、但已過世的貓咪。
「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨小檔案：
本 名：權聖晙
生 日：1995年1月1日（29歲）
國 籍：韓國
職 業：廚師
隸 屬：Via Toledo 義大利麵吧（主廚兼店主）
家庭成員：父母、寵物貓（3隻）
學 歷：再現高中、新韓大學（酒店烹飪系）
兵 役：大韓民國陸軍士官退役
MBTI：ENTJ
社群軟體：個人IG、餐廳IG
《黑白大廚》加持「經營餐廳訂位爆滿」 黃牛都在搶
「Via Toledo 義大利麵吧」是網路評分4.8顆星的熱門餐廳，原本預約就很滿，現在因為《黑白大廚：料理階級大戰》的播出、「拿坡里美味黑手黨」奪冠的關係，使得更難預約，官方也因此發公告，表示即起不接受DM（私訊）預約，現在通通改為每個月的10日和25日在網路「Catch Table」開放預約，一次只能訂位2人，預約成功後「無法更改人數跟時段」，經發現使用黃牛不當程式預約，不會退還預約金，也會被「Catch Table」設成黑名單，日後無法預約。
「Via Toledo 義大利麵吧」店面、預約資訊：
地 址：
서울 용산구 원효로83길 7-2 1층
（首爾龍山區元曉路83街7-2 1樓／近「1號線」南營站）
聯絡電話：0507-1384-0986
營業時間：17：00～22：00（每週二～每週六）
公休時間：週日、週一
菜 單：季節性變化（菜單點此查詢）
預 約：Catch Table（只接受線上預約，點此查詢）
▲每個月的10日和25日上午10點開放訂位，每天只接6位客人
低 消：酒、水單點
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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權聖晙是韓國廚師，他是在國中升高中時對未來沒想法跟方向，所以對烹飪產生興趣，便選擇餐旅管理系（酒店、烹飪）就讀，有一天在YouTube上看到英國廚師、美食評論家Gordon James Ramsay（戈登詹姆士拉姆齊）對美食的熱愛與追求，深深被對方的態度打動，權聖晙自此開始每天花8至10小時看影片學做菜，正式踏入餐飲業。
他在韓國畢業後，到義大利知名學校「ALMA 義大利國際烹飪學院」留學，隨後在義大利米其林三星餐廳Le Calandre及二星餐廳Dani Maison工作，累積實力與經驗。歸國後，權聖晙先是在延南洞、清潭洞工作，2021年先在延南洞開名為「Via Toledo 義大利麵吧」的義大利餐廳，主廚兼任經營者，店面後來遷至龍山區營業。
權聖晙在《黑白大廚：料理階級大戰》第一集就說過，他開業的「Via Toledo 義大利麵吧」以生義大利麵為主，3年以來每天訂位都是滿的，自豪表示：「我做什麼都有很自信，在首爾應該很難找到比我更能做生義大利麵的人。以時機來說，我覺得這個《黑白大廚》是為我而辦的，我應該可以贏過所有人。」如今他真的打敗所有精英廚師，成為冠軍。
《黑白大廚》中，權聖晙取名「拿坡里美味黑手黨」參賽，事實上那是製作組給他取的綽號，意思為「權聖晙曾在拿坡里當過廚師」，所以取此封號十分貼切。節目中，他對燉飯十分熱愛，還有「燉飯狂人」稱號，特別是在第7集「黑白團賽」時，他雙手甩鍋炒燉飯的模樣，被大批觀眾截取瘋傳網路；特別是他的義大利垃圾袋造型餃子，在「敗部復活賽」用便利商店食材：栗子、牛奶、奶油麵包、消化餅、榛果拿鐵、優格穀麥、巧克力做出的提拉米蘇，也都掀起熱議，好吃到讓評審讚賞：「比外面的還好吃耶！」權聖晙也因此成功復活再參戰。
權聖晙充滿刺青的雙手也十分奪目，除了依照義大利文化刺上，其中一個圖案包含他養過、但已過世的貓咪。
「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨小檔案：
本 名：權聖晙
生 日：1995年1月1日（29歲）
國 籍：韓國
職 業：廚師
隸 屬：Via Toledo 義大利麵吧（主廚兼店主）
家庭成員：父母、寵物貓（3隻）
學 歷：再現高中、新韓大學（酒店烹飪系）
兵 役：大韓民國陸軍士官退役
MBTI：ENTJ
社群軟體：個人IG、餐廳IG
《黑白大廚》加持「經營餐廳訂位爆滿」 黃牛都在搶
「Via Toledo 義大利麵吧」是網路評分4.8顆星的熱門餐廳，原本預約就很滿，現在因為《黑白大廚：料理階級大戰》的播出、「拿坡里美味黑手黨」奪冠的關係，使得更難預約，官方也因此發公告，表示即起不接受DM（私訊）預約，現在通通改為每個月的10日和25日在網路「Catch Table」開放預約，一次只能訂位2人，預約成功後「無法更改人數跟時段」，經發現使用黃牛不當程式預約，不會退還預約金，也會被「Catch Table」設成黑名單，日後無法預約。
「Via Toledo 義大利麵吧」店面、預約資訊：
地 址：
서울 용산구 원효로83길 7-2 1층
（首爾龍山區元曉路83街7-2 1樓／近「1號線」南營站）
聯絡電話：0507-1384-0986
營業時間：17：00～22：00（每週二～每週六）
公休時間：週日、週一
菜 單：季節性變化（菜單點此查詢）
預 約：Catch Table（只接受線上預約，點此查詢）
▲每個月的10日和25日上午10點開放訂位，每天只接6位客人
低 消：酒、水單點
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！