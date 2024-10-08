位在關島附近的熱帶性低氣壓即將增強為「貝碧嘉颱風」，路徑對台灣沒有影響，但東北季風南下，各地天氣仍較不穩定，且降溫越來越明顯，中央氣象署預報員官欣平指出，明（9）日和國慶日（10/10），北台灣雨勢將趨緩，不過氣溫「階梯式下滑」，預估最低溫出現在週五（10/11）清晨，北部、東半部只剩攝氏21度。
明北台灣雨勢趨緩 國慶日有好天氣
官欣平指出，明天清晨和今天類似，東北季風導致「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」有局部大雨或豪雨，上午開始包括北台灣、新竹以南回到多雲到晴，山區及中南部有午後雷陣雨；國慶日算是本週天氣最穩定的一天，將與局限在「桃園以北」及「東半部」的零星短暫雨為主。
週末水氣增加 氣溫逐步下滑
官欣平說明，週六至下週一（10/12至10/14）水氣會再稍微增加，屆時基隆北海岸、大台北、東半部全天都有不定時的「局部短暫雨」，山區及南部持續有午後雷陣雨；總結來說，本週東北季風的降雨，熱區主要在桃園以北及東半部，且容易有大雨出現，但水氣少時，雨勢就較趨緩。
除了降雨，另外還要注意氣溫的部分，官欣平提醒，今日在桃園以北、宜蘭，白天高溫有攝氏25、26度左右，但明天起週六，早晚低溫「逐日緩降」，週五清晨最涼，北部、東半部、馬祖剩下攝氏21至23度，中南部也只有攝氏24至25度，早晚出門務必多加件外套保暖。
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官欣平指出，明天清晨和今天類似，東北季風導致「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」有局部大雨或豪雨，上午開始包括北台灣、新竹以南回到多雲到晴，山區及中南部有午後雷陣雨；國慶日算是本週天氣最穩定的一天，將與局限在「桃園以北」及「東半部」的零星短暫雨為主。
週末水氣增加 氣溫逐步下滑
官欣平說明，週六至下週一（10/12至10/14）水氣會再稍微增加，屆時基隆北海岸、大台北、東半部全天都有不定時的「局部短暫雨」，山區及南部持續有午後雷陣雨；總結來說，本週東北季風的降雨，熱區主要在桃園以北及東半部，且容易有大雨出現，但水氣少時，雨勢就較趨緩。
除了降雨，另外還要注意氣溫的部分，官欣平提醒，今日在桃園以北、宜蘭，白天高溫有攝氏25、26度左右，但明天起週六，早晚低溫「逐日緩降」，週五清晨最涼，北部、東半部、馬祖剩下攝氏21至23度，中南部也只有攝氏24至25度，早晚出門務必多加件外套保暖。