位在關島附近的熱帶性低氣壓即將增強為「貝碧嘉颱風」，路徑對台灣沒有影響，但東北季風南下，各地天氣仍較不穩定，且降溫越來越明顯，中央氣象署預報員官欣平指出，明（9）日和國慶日（10/10），北台灣雨勢將趨緩，不過氣溫「階梯式下滑」，預估最低溫出現在週五（10/11）清晨，北部、東半部只剩攝氏21度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明北台灣雨勢趨緩　國慶日有好天氣

官欣平指出，明天清晨和今天類似，東北季風導致「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」有局部大雨或豪雨，上午開始包括北台灣、新竹以南回到多雲到晴，山區及中南部有午後雷陣雨；國慶日算是本週天氣最穩定的一天，將與局限在「桃園以北」及「東半部」的零星短暫雨為主。

▲未來一週，北台灣除了週四、週五之外，都會有雨勢出現，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）
▲未來一週，台灣氣溫逐步下滑，降雨範圍集中在北部、東半部地區，國慶日天氣較為穩定。（圖／中央氣象署）
週末水氣增加　氣溫逐步下滑

官欣平說明，週六至下週一（10/12至10/14）水氣會再稍微增加，屆時基隆北海岸、大台北、東半部全天都有不定時的「局部短暫雨」，山區及南部持續有午後雷陣雨；總結來說，本週東北季風的降雨，熱區主要在桃園以北及東半部，且容易有大雨出現，但水氣少時，雨勢就較趨緩。

除了降雨，另外還要注意氣溫的部分，官欣平提醒，今日在桃園以北、宜蘭，白天高溫有攝氏25、26度左右，但明天起週六，早晚低溫「逐日緩降」，週五清晨最涼，北部、東半部、馬祖剩下攝氏21至23度，中南部也只有攝氏24至25度，早晚出門務必多加件外套保暖。

▲位在關島附近的熱帶性低氣壓即將增強為「貝碧嘉颱風」，路徑對台灣沒有影響
▲位在關島附近的熱帶性低氣壓即將增強為「貝碧嘉颱風」，路徑對台灣沒有影響

豪雨狂襲大台北、宜蘭！全台「累積雨量排行」出爐　颱風等級雨勢

東北季風一波波！未來10天「下雨熱區」曝　賈新興揭雨勢趨緩時間

今寒露雨下到發霉！北台灣「豪雨原因」找到了　百里嘉颱風將生成

北台灣出門要帶傘！氣象署：「3地區」雨下最兇　國慶日天氣出爐

關鍵字