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▲未來一週，台灣氣溫逐步下滑，降雨範圍集中在北部、東半部地區，國慶日天氣較為穩定。（圖／中央氣象署）

▲位在關島附近的熱帶性低氣壓即將增強為「貝碧嘉颱風」，路徑對台灣沒有影響

位在關島附近的熱帶性低氣壓即將增強為「貝碧嘉颱風」，路徑對台灣沒有影響，，中央氣象署預報員官欣平指出，明（9）日和國慶日（10/10），北台灣雨勢將趨緩，不過氣溫「階梯式下滑」，預估最低溫出現在週五（10/11）清晨，北部、東半部只剩攝氏21度。官欣平指出，，上午開始包括北台灣、新竹以南回到多雲到晴，山區及中南部有午後雷陣雨；國慶日算是本週天氣最穩定的一天，將與局限在「桃園以北」及「東半部」的零星短暫雨為主。官欣平說明，，山區及南部持續有午後雷陣雨；總結來說，本週東北季風的降雨，熱區主要在桃園以北及東半部，且容易有大雨出現，但水氣少時，雨勢就較趨緩。除了降雨，另外還要注意氣溫的部分，官欣平提醒，今日在桃園以北、宜蘭，白天高溫有攝氏25、26度左右，