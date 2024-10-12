「又要到飯了兄弟們！」去年底在各大影音平台上爆紅的「北美第一中國乞丐」丁胖子金牌講師，自4月份徒步環美計畫失敗後，就從網路上神隱長達 3 個月，直到近期金牌講師才再度拍片，親口訴說這段時間自己的狀況，更坦言「狂收死亡威脅」，也讓他決定重回「街頭美食評鑑」的老本行。
丁胖子金牌講師是誰？完整懶人包點此
徒步環美計畫失敗！金牌講師一度想回歸職場
網路封號「丁胖子金牌講師」的雷姓男子，在2023年初靠移民中介「走線」成功抵達美國，在當地打黑工，隨後開始狂檢舉老闆，最終沒有餐廳敢雇用他，讓「金牌講師」只能成為洛城街友的一員，戴上帳篷到處為家，並展開了「北美第一打野」的街頭覓食生涯。
由於「金牌講師」的題材新穎，談吐又有特殊幽默的風格，對洛杉磯善心人提供的餐點進行味道評鑑的系列，也讓他迅速走紅，吸引大批看戲粉絲。後來金牌講師甚至還與同伴開啟了「徒步環遊美國」之旅，但只堅持不到半個月就宣告失敗。
後來「金牌講師」又再度改變風格，改為談論美國當地的遭遇，但流量一直沒有起色，隨後就在3個月前於網路上銷聲匿跡，影片完全沒有更新。直到近兩週，金牌講師再度發出「北美野王強勢回歸」新片，坦言自己過去那段時間與其他人同租房，並不斷找尋工作，但礙於過去大量檢舉老闆的「驚人履歷」，所以一直沒有人雇傭他。
狂收死亡威脅！第一乞丐重回老本行
隨後「金牌講師」將鏡頭一轉，表示自己離開了出租房，再度回到街上住在帳篷裡，隨後吐露主要原因「我最近收到了一些不好的訊息，有人要請我吃花生米（子彈），我是不認識他的，跟他無冤無仇，我很害怕，我來美國這麼久很少害怕，但這一次我怕了」。
金牌講師繼續說：「因為我想了一下，如果我繼續在租房裡，他如果真的來請我吃花生米，精準餵到我嘴巴裡那是一點問題都沒有，但若是波及到其他人就不好了」，為了自己與他人，才讓他決定回到街頭住宿。隨後金牌講師還直接公布了自己的所在地，向這些對他發出死亡威脅的惡意人士宣戰，「接下來如果你還找不到我，那就不談了，是你自己的問題」。
回到街頭之後，金牌講師也重啟了「打野討食」的老本行，對洛杉磯「免費」美食進行評鑑，也讓他的影片流量再度回到顛峰時期。目前金牌講師還被當地政府與其他流浪漢一同送進公寓型收容所免費居住，每天供應三餐，公共環境也有人打掃，金牌講師的流浪漢生活甚至過得比許多窮學生還要舒適，也讓網友詫異不已。
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徒步環美計畫失敗！金牌講師一度想回歸職場
網路封號「丁胖子金牌講師」的雷姓男子，在2023年初靠移民中介「走線」成功抵達美國，在當地打黑工，隨後開始狂檢舉老闆，最終沒有餐廳敢雇用他，讓「金牌講師」只能成為洛城街友的一員，戴上帳篷到處為家，並展開了「北美第一打野」的街頭覓食生涯。
由於「金牌講師」的題材新穎，談吐又有特殊幽默的風格，對洛杉磯善心人提供的餐點進行味道評鑑的系列，也讓他迅速走紅，吸引大批看戲粉絲。後來金牌講師甚至還與同伴開啟了「徒步環遊美國」之旅，但只堅持不到半個月就宣告失敗。
後來「金牌講師」又再度改變風格，改為談論美國當地的遭遇，但流量一直沒有起色，隨後就在3個月前於網路上銷聲匿跡，影片完全沒有更新。直到近兩週，金牌講師再度發出「北美野王強勢回歸」新片，坦言自己過去那段時間與其他人同租房，並不斷找尋工作，但礙於過去大量檢舉老闆的「驚人履歷」，所以一直沒有人雇傭他。
狂收死亡威脅！第一乞丐重回老本行
隨後「金牌講師」將鏡頭一轉，表示自己離開了出租房，再度回到街上住在帳篷裡，隨後吐露主要原因「我最近收到了一些不好的訊息，有人要請我吃花生米（子彈），我是不認識他的，跟他無冤無仇，我很害怕，我來美國這麼久很少害怕，但這一次我怕了」。
金牌講師繼續說：「因為我想了一下，如果我繼續在租房裡，他如果真的來請我吃花生米，精準餵到我嘴巴裡那是一點問題都沒有，但若是波及到其他人就不好了」，為了自己與他人，才讓他決定回到街頭住宿。隨後金牌講師還直接公布了自己的所在地，向這些對他發出死亡威脅的惡意人士宣戰，「接下來如果你還找不到我，那就不談了，是你自己的問題」。
回到街頭之後，金牌講師也重啟了「打野討食」的老本行，對洛杉磯「免費」美食進行評鑑，也讓他的影片流量再度回到顛峰時期。目前金牌講師還被當地政府與其他流浪漢一同送進公寓型收容所免費居住，每天供應三餐，公共環境也有人打掃，金牌講師的流浪漢生活甚至過得比許多窮學生還要舒適，也讓網友詫異不已。