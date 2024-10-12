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▲金牌講師曾提出想完成「徒步環遊美國」的壯舉，最終僅堅持幾週便宣告失敗。（圖／取自抖音）

▲金牌講師重回老本行，意外再創巔峰，不但影片流量回升，還免費入住公寓。（圖／金牌講師YT）

▲「金牌講師」重回老本行，露宿街頭當街友並分享每天拿到免費食物。（圖／翻攝YT@丁胖子金牌講師）

▲專攻流浪漢居住的收容所公寓大樓，每天都有人打掃。（圖／翻攝金牌講師YT）

「又要到飯了兄弟們！」去年底在各大影音平台上爆紅的丁胖子金牌講師，自4月份徒步環美計畫失敗後，就從網路上神隱長達 3 個月，直到近期金牌講師才再度拍片，親口訴說這段時間自己的狀況，更坦言「狂收死亡威脅」，也讓他決定重回的老本行。網路封號「丁胖子金牌講師」的雷姓男子，在2023年初靠移民中介「走線」成功抵達美國，在當地打黑工，隨後開始狂檢舉老闆，最終沒有餐廳敢雇用他，讓「金牌講師」只能成為洛城街友的一員，戴上帳篷到處為家，並展開了「北美第一打野」的街頭覓食生涯。由於「金牌講師」的題材新穎，談吐又有特殊幽默的風格，對洛杉磯善心人提供的餐點進行味道評鑑的系列，也讓他迅速走紅，吸引大批看戲粉絲。後來金牌講師甚至還與同伴開啟了「徒步環遊美國」之旅，但只堅持不到半個月就宣告失敗。後來「金牌講師」又再度改變風格，改為談論美國當地的遭遇，但流量一直沒有起色，隨後就在3個月前於網路上銷聲匿跡，影片完全沒有更新。直到近兩週，金牌講師再度發出「北美野王強勢回歸」新片，坦言自己過去那段時間與其他人同租房，並不斷找尋工作，但礙於過去大量檢舉老闆的「驚人履歷」，所以一直沒有人雇傭他。隨後「金牌講師」將鏡頭一轉，表示自己離開了出租房，再度回到街上住在帳篷裡，隨後吐露主要原因「我最近收到了一些不好的訊息，有人要請我吃花生米（子彈），我是不認識他的，跟他無冤無仇，我很害怕，我來美國這麼久很少害怕，但這一次我怕了」。金牌講師繼續說：「因為我想了一下，如果我繼續在租房裡，他如果真的來請我吃花生米，精準餵到我嘴巴裡那是一點問題都沒有，但若是波及到其他人就不好了」，為了自己與他人，才讓他決定回到街頭住宿。隨後金牌講師還直接公布了自己的所在地，向這些對他發出死亡威脅的惡意人士宣戰，「接下來如果你還找不到我，那就不談了，是你自己的問題」。回到街頭之後，金牌講師也重啟了「打野討食」的老本行，對洛杉磯「免費」美食進行評鑑，也讓他的影片流量再度回到顛峰時期。