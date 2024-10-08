Netflix料理對決節目《黑白大廚：料理階級大戰》今（8日）播出最終回（11集、12集），評審白種元、安成宰吞了27道豆腐料理後，由美籍韓裔的「白湯匙」李愛德華拿下總決賽門票，對決「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨爭冠軍。節目上，李愛德華除了端出6道創新豆腐料理引起討論，以「吃剩的辣炒年糕」為主題的總決賽菜單，加上以手寫信表達料理理念的模樣，都差點逼哭圍觀廚師以及安成宰。
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豆腐地獄料理 評審連吃27道
今日播出的「無限料理地獄」環節，大家必須在每30分鐘內，用「豆腐」做一道新料理，沒在時間內完成的就會被淘汰，大家想到什麼就做什麼，到第5關時只剩「黑湯匙」三星、烹飪狂人跟「白湯匙」李愛德華等3位比拚，李愛德華最後崩潰表示：「我已經開始想不到關於豆腐的點子了...」
驚人的是，李愛德華在錄製第12集最終戰時，白種元透露李愛德華前一天才剛從紐約飛來韓國，時差還沒調整好，白種元看著李愛德華料理的模樣，都替他捏把冷汗；最終李愛德華打敗「黑湯匙」三星，挺進決賽。
以「吃剩的飯菜」概念打決賽 感動眾人卻輸了
李愛德華決定以甜點對決「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨，他把餐點端到評審面前，拿著小抄以不流利的韓文說道：「我寫了我想說的話，可以照著唸嗎？雖然我叫李愛德華，不過我也有韓國名字，我的韓國名字叫做『均』，所以這道料理是李均做的。每次我在韓國吃東西的時候，都會給我太多（量），讓我吃得好飽，都會吃不完，特別是辣炒年糕，每次我點辣炒年糕，我都會剩下2、3條，好像很浪費，但也並非如此，豐富與愛，以及為別人著想，我認為這就是韓國料理，所以這道料理是『以剩下的辣炒年糕為發想』做成的甜點。」
李愛德華以「把吃剩的餐點做成飯後甜點」的概念，令不少圍觀的廚師感動：「故事太棒了，沒有吃到也能理解了.....」白種元則說：「你的韓文說得很不流利，但卻非常有深意！」安成宰則泛淚表示：「我不只聽得懂，聽完還有點想哭，雖然無法完全理解，但是卻讓我的內心很有共鳴！」可惜李愛德華最後仍輸給「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨，拿到第2名。
節目尾聲，李愛德華表示：「我是大家所說的在美韓橋，在美國，我試著向美國人介紹韓國食材的美好，這是我的生活與我的熱情所在，我在這裡體驗到非常美好的感覺，韓國也是我的家，感謝各位，非常謝謝大家。我做這行30年了，現在到我這個年紀，大部分的廚師都會放慢腳步，但是我不想要慢下來，我還可以做菜，我想要在韓國與我的同胞一起。」
「白湯匙」李愛德華介紹 剪掉長髮成轉折點、是白宮主廚
李愛德華今年52歲，出生於紐約布魯克林的韓國裔家庭，10歲開始跟祖母學烹飪，16歲從事廚房工作，賺取人生第一份薪水。他在22歲正式在餐廳擔任廚師，當時的李愛德華留著長髮、化妝進出廚房，慘被主廚嚴厲警告，他為此剪掉頭髮、卸妝，每天提早1小時到店上班，誠懇跟主持道歉，李愛德華說過：「我至今還是不知道主廚為何在意這件事，但那個經驗成為了我的轉捩點，讓我開始認真看待烹飪這件事。」
因為出生韓裔家庭，家裡都以傳統韓食為主，年輕的李愛德華雖然都在做法國菜，但他並不喜歡將人生都投入在法國料理，所以深入探索韓食，因為這是他童年的味道，他表示，雖然花了5年時間學習、烹飪亞洲料理，但當他搬到肯塔基州時，從當地食物中感受到韓國料理的情懷，自己彷彿回到韓國，受到巨大的啟發。
他曾在2010年拿下《鐵人料理美國版8》冠軍，常常出現在美國烹飪節目；2017年在英國烹飪實境秀《Culinary Genius》，與超知名美食家Gordon James Ramsay（戈登詹姆士拉姆齊）擔任評審；除了是餐廳「610 Magnolia」主廚兼經營者；去年（2023）4月更作為韓國總統尹錫悅訪美期間，在白宮國宴的主廚。
李愛德華（Edward Lee）小檔案
韓文名：李均（Kyun Lee）
生 日：1972年7月2日（52歲）
國 籍：美國
職 業：廚師、作家
學 歷：紐約大學
配 偶：Diane Lee
女 兒：Arden Lee（2013年出生）
社 群：臉書、IG
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豆腐地獄料理 評審連吃27道
今日播出的「無限料理地獄」環節，大家必須在每30分鐘內，用「豆腐」做一道新料理，沒在時間內完成的就會被淘汰，大家想到什麼就做什麼，到第5關時只剩「黑湯匙」三星、烹飪狂人跟「白湯匙」李愛德華等3位比拚，李愛德華最後崩潰表示：「我已經開始想不到關於豆腐的點子了...」
驚人的是，李愛德華在錄製第12集最終戰時，白種元透露李愛德華前一天才剛從紐約飛來韓國，時差還沒調整好，白種元看著李愛德華料理的模樣，都替他捏把冷汗；最終李愛德華打敗「黑湯匙」三星，挺進決賽。
以「吃剩的飯菜」概念打決賽 感動眾人卻輸了
李愛德華決定以甜點對決「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨，他把餐點端到評審面前，拿著小抄以不流利的韓文說道：「我寫了我想說的話，可以照著唸嗎？雖然我叫李愛德華，不過我也有韓國名字，我的韓國名字叫做『均』，所以這道料理是李均做的。每次我在韓國吃東西的時候，都會給我太多（量），讓我吃得好飽，都會吃不完，特別是辣炒年糕，每次我點辣炒年糕，我都會剩下2、3條，好像很浪費，但也並非如此，豐富與愛，以及為別人著想，我認為這就是韓國料理，所以這道料理是『以剩下的辣炒年糕為發想』做成的甜點。」
李愛德華以「把吃剩的餐點做成飯後甜點」的概念，令不少圍觀的廚師感動：「故事太棒了，沒有吃到也能理解了.....」白種元則說：「你的韓文說得很不流利，但卻非常有深意！」安成宰則泛淚表示：「我不只聽得懂，聽完還有點想哭，雖然無法完全理解，但是卻讓我的內心很有共鳴！」可惜李愛德華最後仍輸給「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨，拿到第2名。
節目尾聲，李愛德華表示：「我是大家所說的在美韓橋，在美國，我試著向美國人介紹韓國食材的美好，這是我的生活與我的熱情所在，我在這裡體驗到非常美好的感覺，韓國也是我的家，感謝各位，非常謝謝大家。我做這行30年了，現在到我這個年紀，大部分的廚師都會放慢腳步，但是我不想要慢下來，我還可以做菜，我想要在韓國與我的同胞一起。」
「白湯匙」李愛德華介紹 剪掉長髮成轉折點、是白宮主廚
李愛德華今年52歲，出生於紐約布魯克林的韓國裔家庭，10歲開始跟祖母學烹飪，16歲從事廚房工作，賺取人生第一份薪水。他在22歲正式在餐廳擔任廚師，當時的李愛德華留著長髮、化妝進出廚房，慘被主廚嚴厲警告，他為此剪掉頭髮、卸妝，每天提早1小時到店上班，誠懇跟主持道歉，李愛德華說過：「我至今還是不知道主廚為何在意這件事，但那個經驗成為了我的轉捩點，讓我開始認真看待烹飪這件事。」
因為出生韓裔家庭，家裡都以傳統韓食為主，年輕的李愛德華雖然都在做法國菜，但他並不喜歡將人生都投入在法國料理，所以深入探索韓食，因為這是他童年的味道，他表示，雖然花了5年時間學習、烹飪亞洲料理，但當他搬到肯塔基州時，從當地食物中感受到韓國料理的情懷，自己彷彿回到韓國，受到巨大的啟發。
他曾在2010年拿下《鐵人料理美國版8》冠軍，常常出現在美國烹飪節目；2017年在英國烹飪實境秀《Culinary Genius》，與超知名美食家Gordon James Ramsay（戈登詹姆士拉姆齊）擔任評審；除了是餐廳「610 Magnolia」主廚兼經營者；去年（2023）4月更作為韓國總統尹錫悅訪美期間，在白宮國宴的主廚。
李愛德華（Edward Lee）小檔案
韓文名：李均（Kyun Lee）
生 日：1972年7月2日（52歲）
國 籍：美國
職 業：廚師、作家
學 歷：紐約大學
配 偶：Diane Lee
女 兒：Arden Lee（2013年出生）
社 群：臉書、IG