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▲GD已有7年沒發片，粉絲都期待看到他回歸。（圖／BIGBANG臉書）

▲GD已不再是「YG娛樂」旗下藝人。（圖／BIGBANG臉書）

韓流天團BIGBANG的隊長G-Dragon（GD、權志龍）不斷傳出發片回歸樂壇的消息，今（8）日根據《news1》獨家報導，他確定於本月25日發片，還已經錄完劉在錫的節目，但GD方面未做出任何回應。根據《news1》報導，GD將於10月25日SOLO發片回歸，工作已進入最後階段，這也是他繼2017年6月8日發表專輯《權志龍》後，相隔7年重回樂壇。新聞還指出，他本月已錄完劉在錫、曹世鎬主持的綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，有望在節目上分享新專輯內容。除了發片回歸，GD還傳出將於11月22日至23日與太陽、大聲一同以BIGBANG的身分登上日本《MAMA大獎》的舞台表演。其實上述謠傳不只一次，藝人方面都未出面證實，不少網友看到今天的新聞後，半信半疑表示：「只剩2週了耶！真的嗎？」、「拜託這次是真的吧」、「不是官方發文我都不信」、「被騙太多次了，會不會後來又說沒有或還沒決定？」；但也有人相當期待，想趕快看到王者歸來的那一天：「拜託也要開演唱會啊！」G-Dragon綽號GD，本名「權志龍」，他在6歲就以童星歌手身分亮相，曾是「SM娛樂」的練習生，2001那年才12歲的他，改轉至「YG娛樂」旗下，國中3年級開始創作寫歌，2006年作為BIGBANG隊長身分出道，BIGBANG更是「YG娛樂」的經濟支柱，不管是創作的團體歌曲《紅霞》、《Haru Haru》、《Tonight》、《Love Song》、《FANTASTIC BABY》；還是跟T.O.P的分隊作品《HIGH HIGH》、《OH YEAH》；或是個人單曲《Heartbreaker》、《Breathe》、《Gossip man》、《Who You?》、《Black》、《ONE OF A KIND》、《Untitled,2014》等，甫推出都深受喜愛，在K-POP歷史上寫下紀錄，不少韓星過去都以GD為榜樣，BTS成員柾國就是因為看到GD的表演，萌生當歌手的想法。不過GD跟「YG娛樂」的合約已在2022年12月29日到期，去年（2023）12月，現在GD隸屬「Galaxy Corporation」。本 名：權志龍綽 號：GD生 日：1988年8月18日（36歲）緋 聞：水原希子、小松菜奈、李珠妍、Jennie、張員瑛公 司：YG娛樂（2001年～2023年）、Galaxy Corporation（2023年～）經 歷：BIGBANG、GD X TAEYANG、GD&TOP代表作：《Heartbreaker》《Breathe》《Gossip man》《Who You?》《Black》《ONE OF A KIND》《Untitled,2014》