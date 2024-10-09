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▲賴正鎰表示，碳費徵收將導致企業成本攀升，最終萬物皆漲、全民埋單。（示意圖／shutterstock）

▲賴正鎰認為，政府應調降碳費基本費率，每噸100元以下，並恢復核電，讓電費成本下降。（圖／記者陳韋帆攝）

碳費有價時代即將降臨！政院7日拍板碳費費率，一般費率每公噸300元，明年5月底前申報、後年正式收費。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰接受《NOWnews》訪問表示，「台灣每噸300元碳費遠高日本的2美元(約64元)，將近5倍，成本攀升，恐導致萬物皆漲，望政府再三思。」根據環境部資料，拍板碳費規則，一般費率每公噸300元，但企業可選擇自主減量計畫，優惠費率(各產業減碳基準不同)A方案50元，或B方案100元，碳費明年5月底前試申報，2026年正式收費，若以大多企業選擇B方案估算，每年將有60億元碳費進國庫。賴正鎰表示，台灣預計以每噸300元課徵，遠高於日本的2美元(約台幣64元)，設定過高。他指出，「台灣本地資源有限，多以中小企業為主，這樣成本攀升，無疑是帶來沉重負擔，削減中小企業國際競爭力，阻礙台灣經濟發展。」他指出，目前台灣發電主要來源，天然氣50%、燃煤30%，本身就是碳排放元凶，不僅如此，台電因配合太陽能政策，導致發電成本攀升，近年台電連年虧損，最終還要調整電價，增加企業經營成本，企業調整售價的結果，最終就是萬物皆漲、全民埋單。賴正鎰以營建業為例，主要使用原物料包括「水泥、鋼筋、玻璃」，供應商多是國營企業，提早自主配合「淨零碳排」，原物料成本就已經攀升，成本無法下降，也成為房價欲跌不易的因素之一。賴正鎰認為，台灣碳費應比照日、韓，降至每噸100元以下；政府也應先編列好預算，補助弱勢企業轉型。另外，目前電費不斷調漲，卻拋棄了國際認可的「低污染核能綠電」，應恢復使用，抑制電費攀漲。他強調，與國際同步、兼顧環保，企業做好ESG永續經營的目標，固然很重要，但在推行政策的同時，政府應該平衡環境保護與企業經營的需求，他呼籲政府在政策擬定上應進一步聽取產業界的聲音，特別是中小企業的需求，避免過度施壓，影響台灣產業的長遠發展。