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▲鮭魚、鯖魚等深海魚類，以及亞麻仁籽、胡桃等堅果，都是Omega-3的優質來源，具有優秀的抗炎作用。（圖／取自Pexels）

男星汪建民去年11月檢查出肺腺癌四期，昨（8）日驚傳癌逝，享年56歲，令外界震驚又不捨。對此，營養師趙函穎就曾在臉書透露，平時4大飲食關鍵，可提前預防肺腺癌，光是每週吃兩次鮭魚、鯖魚等深海魚類，就能讓Omega-3脂肪酸減少體內慢性發炎狀態，進而降低罹患肺腺癌的風險。趙函穎曾在臉書上分享，研究顯示，在預防肺腺癌方面，富含抗氧化劑、纖維、維生素及礦物質的飲食，不僅有助於降低自由基對肺部細胞的損害，還能減少癌變風險，因此選擇適當的飲食，能替人體提供重要又有效的保護屏障。蔬菜和水果中富含的維生素C、E及β-胡蘿蔔素等抗氧化劑，能夠幫助抵禦自由基對細胞的攻擊，從而保護肺部健康。深色蔬菜包含菠菜、胡蘿蔔等，以及富含維生素C的水果如柑橘類、奇異果，都是日常飲食中不可或缺的部分，每天攝取多樣化的蔬果，也可以增強免疫力。Omega-3脂肪酸具有優秀的抗炎作用，有助於減少體內慢性發炎狀態，進而降低罹患肺腺癌的風險。例如鮭魚、鯖魚等深海魚類，以及亞麻仁籽、胡桃等堅果，都是Omega-3的優質來源，建議每週可食用兩到三次富含Omega-3的食物。加工肉品如香腸、培根等含有亞硝酸鹽，這種化學物質已被證明與多種癌症有關。同時，高脂肪飲食會增加體內的氧化壓力，這也可能提高罹患肺癌的風險。因此，盡量避免高油脂的食物，減少油炸物和加工品的使用，建議一週最多一次。過量的鹽分攝取對健康有不良影響，特別是對高血壓及腎臟病患者。為了降低癌症風險，建議在日常飲食中使用少量的鹽和調味料，保持食材的原味，可以用一些天然的調味料如檸檬、洋蔥和蕃茄來提升料理的風味。對於素食者，更需要注意避免過多攝取加工食品及鹽分，選擇新鮮的天然食材，保持均衡的飲食是預防疾病的關鍵。