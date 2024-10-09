大谷季後賽近10打席僅敲1安！洛杉磯道奇今（9）日以5：6敗給聖地牙哥教士，在國聯分區系列賽陷入1：2落後的聽牌危機，倘若下場比賽又落敗，將重演去年止步首輪的慘劇。陣中日籍球星大谷翔平，在首戰開轟後，表現略有下滑，本場共4打席僅敲出1安，且是近10打席中的唯一安打，目前季後賽打擊率已下降到2成31。
首戰開轟後陷低潮 道奇遭聽牌
國聯分區系列賽G1，道奇派出傷癒回歸的日籍強投山本由伸，但慘遭教士安打猛攻，3局就丟掉3分。所幸道奇打線爆發，大谷翔平在2局下敲出三分砲，一棒將比分追平，最終靠著4局猛攻3分，逆轉超前比分，以7：5擊敗教士，該場比賽大谷翔平總共5個打席，敲出2支安打，包含1發三分彈，貢獻3分打點。
然而，大谷翔平在G2的4個打席，沒有敲出安打，且吞下2次三振，今（9）日的關鍵一役，則是4打席敲出1支安打，在比賽後半段沒能點燃反攻的氣勢。從首戰的4局下敲安後，累計10個打席，只有敲出1支安打，並且吞下5次三振，季後賽打擊率下滑至0.231，整體攻擊指數OPS則為0.693，打擊表現不甚理想。
道奇下場比賽將持續作客教士，大谷翔平作為開路先鋒，勢必要有所表現，才能一改頹勢。值得一提的是，根據歷史數據顯示，在大聯盟五戰三勝的系列賽當中，球隊取得2-1領先時，最終贏得系列賽機率高達72.4%，取得晉級優勢。
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國聯分區系列賽G1，道奇派出傷癒回歸的日籍強投山本由伸，但慘遭教士安打猛攻，3局就丟掉3分。所幸道奇打線爆發，大谷翔平在2局下敲出三分砲，一棒將比分追平，最終靠著4局猛攻3分，逆轉超前比分，以7：5擊敗教士，該場比賽大谷翔平總共5個打席，敲出2支安打，包含1發三分彈，貢獻3分打點。
然而，大谷翔平在G2的4個打席，沒有敲出安打，且吞下2次三振，今（9）日的關鍵一役，則是4打席敲出1支安打，在比賽後半段沒能點燃反攻的氣勢。從首戰的4局下敲安後，累計10個打席，只有敲出1支安打，並且吞下5次三振，季後賽打擊率下滑至0.231，整體攻擊指數OPS則為0.693，打擊表現不甚理想。
道奇下場比賽將持續作客教士，大谷翔平作為開路先鋒，勢必要有所表現，才能一改頹勢。值得一提的是，根據歷史數據顯示，在大聯盟五戰三勝的系列賽當中，球隊取得2-1領先時，最終贏得系列賽機率高達72.4%，取得晉級優勢。