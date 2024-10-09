蟬聯7年台灣《米其林指南》必比登推介餐廳的「雙月食品（青島東路）」，緊急關店引發饕客哀嚎：「以後都吃不到油飯了」。雙月食品社青島創始店才有的隱藏版餐點「油飯、何首烏雞湯」恐成絕響，社長賴永晟親口證實沒有打算在其他分店販售，還透露其實油飯本來就是賠錢在賣，香菇成本翻了三倍，仍凍漲只賣35元。
在Google評論上收穫超過2萬則評論獲得4.8顆星的「雙月食品社青島店」圈粉無數。日前被消費者發現外送小白菜餐點中有蟑螂，引起食安疑慮，有客人反應「如果無法杜絕蟑螂，那就不要開店」；昨日深夜無預警宣布「雙月青島店立刻關店」對貴賓負責，不排除或許就此結束，令大批鐵粉錯愕不捨。
不少饕客哀嚎「我最愛吃的油飯沒了」、「該怎麼跟六歲的女兒說以後吃不到好吃的油飯了」，直呼「別家店都沒油飯怎麼辦」。事實上，眾人惦念的油飯、何首烏雞湯，可是雙月食品社青島創始店才有的隱藏版餐點。
被問到創始店隱藏餐點未來會不會在其他分店販售？雙月食品社社長賴永晟受訪時親口證實，「目前沒有任何打算」意指未來也不在其他分店販售。說到只有創始店才供應的油飯，賴永晟直言：「其實油飯本來就是賠錢在賣」算是在做服務，他透露「光是台灣香菇早期一斤400元，現在已經來到1200元」，香菇成本翻了三倍、相關的東西都漲價了，「但我們油飯還是只賣35元」完全凍漲。
賴永晟表示「目前確實沒有規劃繼續供應，但看到許多客人敲碗」，才鬆口認可能未來再做評估。喜愛雙月的民眾，雖然青島店沒了，還有鄰近的濟南店及其他10多家分店可以吃，但特別鍾情油飯和何首烏雞湯的人，短時間內真的吃不到了。
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不少饕客哀嚎「我最愛吃的油飯沒了」、「該怎麼跟六歲的女兒說以後吃不到好吃的油飯了」，直呼「別家店都沒油飯怎麼辦」。事實上，眾人惦念的油飯、何首烏雞湯，可是雙月食品社青島創始店才有的隱藏版餐點。
被問到創始店隱藏餐點未來會不會在其他分店販售？雙月食品社社長賴永晟受訪時親口證實，「目前沒有任何打算」意指未來也不在其他分店販售。說到只有創始店才供應的油飯，賴永晟直言：「其實油飯本來就是賠錢在賣」算是在做服務，他透露「光是台灣香菇早期一斤400元，現在已經來到1200元」，香菇成本翻了三倍、相關的東西都漲價了，「但我們油飯還是只賣35元」完全凍漲。
賴永晟表示「目前確實沒有規劃繼續供應，但看到許多客人敲碗」，才鬆口認可能未來再做評估。喜愛雙月的民眾，雖然青島店沒了，還有鄰近的濟南店及其他10多家分店可以吃，但特別鍾情油飯和何首烏雞湯的人，短時間內真的吃不到了。