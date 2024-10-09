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▲雙月食品社主打燉雞湯，獲得多年米其林必比登推介。（圖／翻攝雙月食品社官網）

▲雙月食品社青島店已顯示「暫停營業」。（圖／翻攝自Google）

連續7年蟬聯台灣《米其林指南》必比登推介餐廳的「雙月食品（青島東路）」，日前被消費者發現外送小白菜餐點中有蟑螂，引起食安疑慮，有客人反應「如果無法杜絕蟑螂，那就不要開店」；房東太太也來關心。10月8日深夜雙月食品社無預警宣布「雙月青島店立刻關店」對貴賓負責，並深深鞠躬表示「或許再次開張，或許就此結束」，令大批鐵粉錯愕不捨。取名源於傳統月圓人團圓概念的「雙月食品社」，主打為家人料理的傳統好味道，以台灣在地食材燉煮養生雞湯、油飯、麵食等餐點圈粉無數。創始青島店於Google評論上，收穫超過2萬則評論獲得4.8顆星，更自2018年起，連續7年蟬聯台灣《米其林指南》必比登推介餐廳。今年9月，有消費者反應在外送小白菜餐點中發現蟑螂，引起食安疑慮；業者深知衛生安全為己任，強調每月定期消毒、每天閉店衛生檢查，但坦言「仍無法100%保證永遠沒問題」，只敢說盡力做到最完善。深夜雙月食品社在官方社群表示「想要對每位喜愛雙月的貴賓負責」，直言心愛的青島店確實老了舊了。雖然很尖銳卻也很真實，連房東太太也來關心。業者評估青島店老舊的環境條件，即便繼續非常用力的優化改善，可能還是有很高的風險；只能勇於承擔負責並努力改進做出抉擇。還提到「不知不覺中，社會的轉變，不論真相的軒然大波，只為追求血流成河，確實讓心裡有很大的壓力。越想做好，越是在乎，越是如履薄冰，小小的心確實有點不能負荷！」似乎與食安問題後，店家疑似遭到連續惡意攻擊有關。雖然業者要大家放心，會繼續努力堅持雙月對客人的承諾，喊話「請給我們一點時間」；但文末表示「或許再次開張，或許就此結束，無論如何，雙月青島店在此深深一鞠躬」，引起鐵粉錯愕「也太突然了」、「這真是令人太震驚的消息了！！」「真的會哭」。