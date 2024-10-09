南韓正夯實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》昨（8）日冠軍出爐，是由「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨拿下冠軍，除了冠軍之外，還有許多受到討論的廚師選手，包括一路挺進地獄無限料理的黑湯匙「三星」本名姜勝元，戴著黑框眼鏡的他，還被粉絲譽為「料理界宋仲基」。
黑湯匙「三星」名字由來
「三星」姜勝元在自我介紹時，提到自己曾待過3間獲得米其林3星的餐廳，包括Benu、Atelier Crenn和Mosu，也和節目中的評審安成宰共事過，在首輪比賽中，原本他希望評比自己的是安成宰，但沒想到遇上白種元，白種元也告訴他，不會因為他曾跟安成宰共識過就手下留情，最後白種元吃下他的料理後，的確品嘗到他的細節，給他過關。
為什麼參加節目？姜勝元一句話被說「輕視白種元」
就在節目爆紅之後，姜勝元也接受電台訪問，他坦言已經當了很久的廚師，對料理的熱情已經不如過往，因此也想藉由參加節目重新找回做料理的熱情，而他在無限地獄的豆腐料理中，端出了豆腐沙拉、吐司煎豆腐、墨西哥豆腐、法式麻婆豆腐等等。
在做吐司煎豆腐時，還被兩位評審質疑，豆腐可能會煎不熟，最後白種元一吃，笑說，「豆腐跟生的沒兩樣，如果不是很挑剔的人吃，可能會以為你煎得很好。」不過因為他聰明地搭配油淋雞的醬汁，讓評審不得不拆解這道料理，讓豆腐隨著順滑的醬汁吃下肚，讓白種元也無法給他低分，「騙人也是一種技術。」就連安成宰都說，「要夠執著的人才能做出這到料理。」
然而，這並不是姜勝元第一次在節目中和評審擦出火藥味，早在第一回合中，他就曾提到過白種元喜歡的是直覺的大眾口味，怕自己的料理沒辦法被理解而遭到淘汰，當時這段發言也被網友認為對白種元的身分地位是一種輕視，姜勝元也解釋，並沒有輕視的意圖，只是希望能得到白種元的認可。
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「三星」姜勝元在自我介紹時，提到自己曾待過3間獲得米其林3星的餐廳，包括Benu、Atelier Crenn和Mosu，也和節目中的評審安成宰共事過，在首輪比賽中，原本他希望評比自己的是安成宰，但沒想到遇上白種元，白種元也告訴他，不會因為他曾跟安成宰共識過就手下留情，最後白種元吃下他的料理後，的確品嘗到他的細節，給他過關。
為什麼參加節目？姜勝元一句話被說「輕視白種元」
就在節目爆紅之後，姜勝元也接受電台訪問，他坦言已經當了很久的廚師，對料理的熱情已經不如過往，因此也想藉由參加節目重新找回做料理的熱情，而他在無限地獄的豆腐料理中，端出了豆腐沙拉、吐司煎豆腐、墨西哥豆腐、法式麻婆豆腐等等。
在做吐司煎豆腐時，還被兩位評審質疑，豆腐可能會煎不熟，最後白種元一吃，笑說，「豆腐跟生的沒兩樣，如果不是很挑剔的人吃，可能會以為你煎得很好。」不過因為他聰明地搭配油淋雞的醬汁，讓評審不得不拆解這道料理，讓豆腐隨著順滑的醬汁吃下肚，讓白種元也無法給他低分，「騙人也是一種技術。」就連安成宰都說，「要夠執著的人才能做出這到料理。」
然而，這並不是姜勝元第一次在節目中和評審擦出火藥味，早在第一回合中，他就曾提到過白種元喜歡的是直覺的大眾口味，怕自己的料理沒辦法被理解而遭到淘汰，當時這段發言也被網友認為對白種元的身分地位是一種輕視，姜勝元也解釋，並沒有輕視的意圖，只是希望能得到白種元的認可。