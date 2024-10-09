大谷翔平有信心道奇2連勝逆轉！MLB美國職棒在今（9）日進行季後賽分區系列賽，洛杉磯道奇以5：6敗給聖地牙哥教士，而日籍球星大谷翔平生涯首次的季後賽之路，也陷入首輪出局的危機。不過大谷翔平在賽後接受訪問，樂觀表態，認為連續拿下2勝逆轉是有可能的，而總教練Dave Roberts也表示：「他目前狀態還是很好，我想他明天會為我們繳出好表現。」
對道奇逆轉有信心 無後顧之憂力拚
道奇本場比賽在2局下接連出現守備瑕疵，導致先發投手「少主」Walker Buehler單局狂失6分崩盤，雖然一度將比分追近到1分差，但可惜後繼無力，仍以5：6輸球，季後賽首輪拉警報。
根據日本媒體《體育日本》報導，本場4打席敲出1支安打的大谷翔平，在賽後接受訪問，表示：「我們今天很早就陷入劣勢，但還是把分數追了上去。所以我覺得可以有信心一點，如果抱持著這個自信，我想一定可以拿下2連勝。」
而對於明天的比賽，大谷翔平則說：「我現在沒有後顧之憂，只是單純想著把任務完成，今天結束的事情就結束了，明天開始會繼續努力。」儘管大谷翔平從季後賽首戰的4局下敲安後，累計10個打席，只有敲出1支安打，但總教練Dave Roberts仍表示：「我認爲他的狀態還不錯，相信他明天會為我們繳出好表現的。」
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道奇本場比賽在2局下接連出現守備瑕疵，導致先發投手「少主」Walker Buehler單局狂失6分崩盤，雖然一度將比分追近到1分差，但可惜後繼無力，仍以5：6輸球，季後賽首輪拉警報。
根據日本媒體《體育日本》報導，本場4打席敲出1支安打的大谷翔平，在賽後接受訪問，表示：「我們今天很早就陷入劣勢，但還是把分數追了上去。所以我覺得可以有信心一點，如果抱持著這個自信，我想一定可以拿下2連勝。」
而對於明天的比賽，大谷翔平則說：「我現在沒有後顧之憂，只是單純想著把任務完成，今天結束的事情就結束了，明天開始會繼續努力。」儘管大谷翔平從季後賽首戰的4局下敲安後，累計10個打席，只有敲出1支安打，但總教練Dave Roberts仍表示：「我認爲他的狀態還不錯，相信他明天會為我們繳出好表現的。」