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▲食藥署公布113年素食餐飲業者稽查專案結果。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布113年素食餐飲業者稽查專案結果。（圖／食藥署提供）

吃素的民眾要注意！衛福部食藥署今（9）日公布「113年素食餐飲業者稽查專案」，結果發現有7間餐廳違規，包括台北市「尊上食坊」、台中市「陶然左岸蔬食」及「頤圃蔬食咖啡」、新北市「崇德發蔬食餐廳」、台南市「長春健康素食」、高雄市「素香庭蔬食餐廳」及台東縣「天主教會花蓮教區附設聖母健康會館」等，除了標示不實，甚至有食品原料過期5年，總計開罰37萬元。食藥署與各地方政府衛生局合作執行「113年素食餐飲業者稽查專案」，總計稽查126家素食餐飲業者，抽驗169件成品及相關食材，包含有2家業者未投保產品責任險、2家逾有效日期食品原料、1件食品洗潔劑標示不符規定，以及6件完整包裝食品標示不符規定，違規業者已經由地方衛生局依照《食安法》開罰。其中，2家未投保產品責任險的違規店家，包含台中市北屯區的「陶然左岸有限公司（陶然左岸蔬食）」和台中市霧峰區的「頤圃蔬食館 （頤圃蔬食咖啡）」都未投保產品責任險，開罰3萬元。2家食品原料逾期的違規店家，則有高雄市三民區的「大仁素食餐飲股份有限公司 （素香庭蔬食餐廳）」查獲多項逾期食品原料，包含雙效泡打粉、G黑可可鈕扣、青海苔、椰香奶酥、乾酪粉、抹茶風味粉等10項產品，過期最久為2019年8月就到期的乾酪粉，開罰6萬元。台東縣的「財團法人天主教會花蓮教區附設聖母健康會館」也查獲逾期「甘草片」，效期是2022年12月，同樣開罰6萬元。此外，標示違規業者分別是台北市南港區的「尊上食坊」，該店家的食品用洗潔劑未標示國內負責廠商地址、原產地（國）和製造日期。台南市安南區「安和素食館（長春健康素食）」的「螞蟻上樹、養生麻油侯菇、綜合滷味、和風日式咖哩」等產品包裝標示不符規定，開罰10萬元。新北市中和區「崇德發蔬食餐飲有限公司 （崇德發蔬食餐廳）」的「黃金杏仁」被檢出防腐劑「己二烯酸」超標，來源廠商為福億商號，開罰3萬元。食藥署表示，業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，確保食品安全衛生。未投保產品責任險違反食安法第13條規定，依同法第47條處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。貯存逾有效日期食品或原料違反食安法第15條規定，依同法第44條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生機關將持續加強餐飲業者監督管理，以保障消費者飲食安全。