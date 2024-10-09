傳奇巨星金城武入行35年，自認不是明星而是演員的他，不喜歡對外談論私生活，也相當保護家人，尤其感情世界神祕，不只一次傳出已經隱婚生子，今年初又被爆料娶日本前女主播，遭經紀公司駁斥。金城武的明星姪女曾宇璦曾經表示，叔叔不希望她當藝人，因為「很危險」，還透露金城武帶回家的女友外貌都很出眾。
曾宇璦2011年在台灣出道，演戲也拍廣告，隔年被經紀人介紹赴日本藝能界發展，拍攝大尺度寫真集，曾宇璦過去受訪時表示，金城武勸過她不要走演藝圈，認為女性在這個行業打拚很危險，也不贊成她濃妝豔抹，對曾宇璦很關心。但曾宇璦說：「我決定入娛樂圈時都沒有問過他的意見，我都不會刻意跟他扯上關係，不是我不喜歡他，只是想靠自己。」
而外界始終好奇金城武的感情狀況，曾宇璦也透露，叔叔大多數的緋聞都是假的，強調金城武喜歡女生，因為她小時候參加家族聚會，看過叔叔的女朋友都長得很漂亮，不過當時曾宇璦表示，已經有一段時間沒看見金城武帶異性回家。
年初否認娶日本女主播 待時機成熟會公開伴侶
今年2月，金城武被日媒爆料早已結婚，妻子是小1歲日本電視台前人氣女主播馬場典子，對此，女生透過經紀公司表示：「沒有聽說過此事。」《NOWnews今日新聞》求證金城武經紀公司，對方回覆：「完全沒有這樣的事，也不認識女方。」
金城武曾經和知名造型師林葉亭交往，也是他的初戀，小倆口談起相差5歲姐弟戀，後來男方爆紅，這段戀情無疾而終。金城武說，他對每任女朋友沒有做過什麼特別浪漫的事，他也曾承諾，等到時機成熟就會公布自己的另一半。
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而外界始終好奇金城武的感情狀況，曾宇璦也透露，叔叔大多數的緋聞都是假的，強調金城武喜歡女生，因為她小時候參加家族聚會，看過叔叔的女朋友都長得很漂亮，不過當時曾宇璦表示，已經有一段時間沒看見金城武帶異性回家。
年初否認娶日本女主播 待時機成熟會公開伴侶
今年2月，金城武被日媒爆料早已結婚，妻子是小1歲日本電視台前人氣女主播馬場典子，對此，女生透過經紀公司表示：「沒有聽說過此事。」《NOWnews今日新聞》求證金城武經紀公司，對方回覆：「完全沒有這樣的事，也不認識女方。」
金城武曾經和知名造型師林葉亭交往，也是他的初戀，小倆口談起相差5歲姐弟戀，後來男方爆紅，這段戀情無疾而終。金城武說，他對每任女朋友沒有做過什麼特別浪漫的事，他也曾承諾，等到時機成熟就會公布自己的另一半。