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▲曾宇璦的泳裝寫真集，金城武不敢過目。（圖／Modelpress）

▲▼曾宇璦《初めまして！初次見面》寫真集尺度大開。（圖／oricon news）

金城武為影壇最具神祕感的巨星，也是橫跨兩個世紀的「帥哥」代名詞，本人曾經表示從來沒有興趣經營男神形象，只想演好角色，對私生活和家人極其低調，不過他有位外貌出眾、身材苗條的姪女曾宇璦，發表過性感寫真集，最大尺度全裸不露點，大明星叔叔說：「我不敢看！」曾宇璦文化大學畢業後，踏入模特兒圈，2011年在台灣出道，隔年和日本經紀公司MIYN簽約，將藝名改成「U」前往東洋探星路，先是接拍手遊等廣告，接著以23歲之齡推出首本寫真集《How are U !?》，造型以泳裝為主，當年金城武受訪被問及此事，當下語氣驚訝地笑說：「我不敢看！」2014年曾宇璦趁勝追擊，發行第二本寫真集《初めまして！初次見面》，這次尺度變大，有裹著床單、看似全裸，露出一雙勻稱玉腿，以及穿蕾絲透膚上衣搭配三角褲，放送翹臀，還有坦露大片美背、撩起罩衫巧露下胸的POSE，31D、22、31好身材若隱若現，後來又推出DVD《U dream》，並在東京舉辦握手見面會，人氣不俗。曾宇璦被問到有沒有拿作品給叔叔金城武看過，她說不敢聽到對方的感想，所以沒有拿給他看。曾宇璦除了勇闖競爭激烈的日本寫真市場，也參演《BAD BOY J》、《黑執事》等電影，還接下外景節目《明天去哪裡!? 高知》主持工作。本名曾馨嬅的曾宇璦，父親「阿不拉」為金城武同母異父的哥哥，曾經任職於唱片公司，國小時，她的雙親簽字離婚，由於母親跟父親不歡而散，曾宇璦因此和金城家不再有往來，她如此評論父親：「他沒有負責任，也沒有照顧到我們（她與妹妹）。」不過金城武很疼愛曾宇璦，早年幫姊妹倆負擔幼兒園學費，讓她對叔叔崇敬又感念。