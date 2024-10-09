📌國慶漢堡王優惠！99元套餐爽吃三層牛肉　送12強門票應援中華隊

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▲漢堡王國慶日優惠，99元套餐爽吃三層牛肉；力挺中華隊週週抽獎12強門票。（圖／漢堡王提供）

▲摩斯漢堡雙十節國慶日優惠，開吃百元套餐、咖啡「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）

迎接明（10）日雙十節國慶日優惠，漢堡王大推99元套餐爽吃三層牛肉、三層脆雞都「百元有找」；力挺第三屆世界12強棒球賽事在台北大巨蛋開打，消費指定套餐週週抽獎送出世界12強棒球賽門票，一起為中華隊加油。摩斯漢堡雙十優惠也有百元套餐可以吃，還大推摩斯咖啡「買10送10」一次看。國慶日開吃漢堡王三層爆量「百元有找」優惠！即日起至10月31日，漢堡王不只吃得到「三層火烤牛肉堡＋小杯飲料」99元，加碼再推「三層經典脆雞堡＋小杯飲料」套餐也99元！還有超狂「三層經典脆雞堡＋三層火烤牛肉堡＋香辣蟹醬海老烤牛堡＋小杯飲料3杯」299元大套餐，CP值超高的厚實肉感大份量漢堡，一次滿足肉肉控。活動期間內上午10:30至打烊前30分鐘（實際販售時間以各門市正餐供應時間為主），到漢堡王臨櫃點餐、官網預訂自取，或於外送平台點餐都可享有優惠。迎接台北大巨蛋開打第三屆世界12強棒球賽，漢堡王指定消費週週「抽獎12強門票」，即日起至10月14日，購買雙層小華堡套餐、或新加坡香辣蟹醬堡系列套餐，再到漢堡王臉書抽獎貼文下留言＋貼出發票號碼和餐點照片，有機會抽中11月18日「台灣對古巴」、11月13日「台灣對南韓」門票；購買花生安格斯牛肉堡套餐、或新加坡香辣蟹醬堡系列套餐，則有機會抽中11月14日「台灣對多明尼加」、「台灣對南韓」門票。尤其目前已完售的11月16日「台灣對日本」、門票所剩無幾的11月13日「台灣對韓國」等賽事都還有機會成為觀賽幸運兒。漢堡王並搶先預告，11月底至12月，更將舉辦台鋼啦啦隊女神「Wing Stars」的一日店長活動，號召大家一起為中華隊加油。摩斯漢堡雙十國慶優惠開吃百元套餐，即日起至10月15日，到店任選紅心芭樂或葡萄系列飲品2杯，國慶優惠價100元；購買「黃金塔塔鱈魚堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶」優惠價100元、「超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶2入」超值優惠價200元、「摩斯雞塊、方塊薯餅、大杯冰紅茶」小資優惠價100元。即日起至10月31日，還有大杯摩斯咖啡或中杯拿鐵咖啡「第二杯半價」優惠；全新單品美式咖啡「耶加雪菲2杯＋巴斯克乳酪蛋糕」午茶特惠價199元。「好事成雙1+1」優惠，全時段開吃「方塊薯餅＋大杯冰紅茶」優惠價69元、「北海道可樂餅＋大杯冰紅茶」優惠價69元、「薯條＋大杯可樂」優惠價79元、「摩斯雞塊＋摩斯蒟蒻冰紅茶」優惠價99元。新增「雞塊地瓜組」售價65元，消費套餐加購更只要60元優惠價。MOS Order APP「安心取溫馨送」獨家優惠，即日起至10月15日獨家中杯摩斯咖啡「買10送10」、中杯拿鐵咖啡「買6送4」、摩斯蒟蒻冰紅茶「2杯100元」、「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」2套150元、「超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶」2套200元、「摩斯雞塊、方塊薯餅及大杯冰紅茶」2套200元（數量有限，售完為止）。