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▲左起：萬聖熊棒棒糖收納包300元、巫師熊提籃爆米花組750元，STANLEY杯款1300元～1750元。（圖／星巴克提供）

▲左起：黑貓圓點收納提袋400元、棕毛絨女神隨行餐具組750元、貓咪絎縫女神隨行杯袋400元、灰貓尾巴便利單杯提袋450元、灰貓造型手機掛繩組。（圖／星巴克提供）

▲cama café十月新會員爽喝「買一送一」。（圖／cama café提供）

▲摩斯漢堡MOS Order APP還有中杯摩斯咖啡「買10送10」、中杯拿鐵咖啡「買6送4」。（圖／京站提供）

準備迎接雙10國慶，10月快樂喝咖啡優惠必看這一篇，星巴克買一送一爽喝星冰樂！加入cama café十月新會員就送「中杯經典美式買1送1」優惠券；摩斯漢堡「咖啡買10送10」划算買法一次整理告訴你。星巴克迎接集團同慶好友分享日，快設好鬧鐘準備衝一波。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。為了10月Happy Halloween星巴克也推出歡慶萬聖節應景杯款、包袋商品，人氣吉祥物Bearista化身黑貓造型變成「萬聖熊棒棒糖收納包」、或換上萬聖節經典角色的女巫服裝都好可愛；擁有魔法黑紫色漸層變化的帥氣STANLEY杯款、搞怪夜光效果的「精靈裝飾夜光TOGO冷水杯」和「蝙蝠裝飾夜光TOGO冷水杯」，絕對搶眼；「灰貓尾巴便利單杯提袋、黑貓圓點收納提袋、貓咪絎縫女神隨行杯袋、灰貓造型手機掛繩組」則是貓奴必收。cama café十月新會員專屬好禮，即日起至10月30日註冊成為cama café會員，可獲得「中杯經典美式買1送1」優惠券一張（限量15,000名，送完為止）。摩斯漢堡MOS Order APP線上點餐獨家優惠，即日起至10月15日「安心取溫馨送」獨家中杯摩斯咖啡「買10送10」、中杯拿鐵咖啡「買6送4」、摩斯蒟蒻冰紅茶「2杯100元」，記者查詢APP划算飲品優惠還有上千組名額可搶（數量有限，售完為止）。