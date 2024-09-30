麥當勞今起「薯餅買一送一」！蛋捲冰淇淋10元　本週9大優惠券

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▲麥當勞今起薯餅買一送一！蛋捲冰淇淋10元，本週9大優惠券一次看。（圖／記者蕭涵云攝）

▲摩斯漢堡國際咖啡日「買一送一」，「好事成雙1+1」最便宜69元起。（圖／摩斯漢堡提供）

▲雙十國慶套餐優惠好划算。（圖／摩斯漢堡提供）

麥當勞本週最新優惠券釋出！麥當勞APP全球版今（30）日起發送9大優惠券，爽吃單點「薯餅買一送一」、單點「蛋捲冰淇淋」特價10元好歡樂，還有買套餐免費送麥克雞塊、玉米湯等加菜好康；摩斯漢堡10月1日國際咖啡日先喝「摩斯咖啡買一送一」、同時週二布里歐蛋堡3選一＋咖啡優惠價79元，「好事成雙1+1」附餐點心搭配冰紅茶最便宜69元起，優惠一路到雙十國慶日。麥當勞APP全球版本週最新優惠券吃到10月！今起至10月2日單點「薯餅買一送一」；即日起至10月6日，單點「蛋捲冰淇淋」特價10元、單點「大薯」特價56元、早餐購買「豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」、「哥倫比亞紅寶石單品拿堤＋麥香魚」特價119元、得來速限定買大麥克套餐免費送「4塊麥克雞塊」；10月4日至10月6日買超值全餐「免費送玉米湯」。本週10月4日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。摩斯漢堡國際咖啡日10月1日至10月2日限時2天，推出大杯「摩斯咖啡買一送一」，換算下來平均一杯只要30元，還有中杯拿鐵咖啡「加10元多一杯」特惠。「週二咖啡日」早餐時段購買中杯「摩斯咖啡」搭配布里歐蛋堡3選一，每套優惠價79元；而且每週二不限時段，購買「大杯摩斯咖啡」優惠價49元。10月3日至10月31日，繼續喝大杯摩斯咖啡或中杯拿鐵咖啡「第二杯半價」優惠。摩斯漢堡10月1日起推出全新單品美式咖啡「耶加雪菲」，來自伊索比亞耶加雪菲產區豆，採用日曬處理，滑順淡雅喝得到花果香氣。新品上市10月1日至10月2日，單品美式咖啡「耶加雪菲」每杯69元嚐鮮價；10月3日至10月31日，「耶加雪菲2杯＋巴斯克乳酪蛋糕」組，午茶特惠價199元。10月1日至10月31日還有附餐點心「好事成雙1+1」優惠，全時段開吃「方塊薯餅＋大杯冰紅茶」優惠價69元、「北海道可樂餅＋大杯冰紅茶」優惠價69元、「薯條＋大杯可樂」優惠價79元、「摩斯雞塊＋摩斯蒟蒻冰紅茶」優惠價99元。還新增「雞塊地瓜組」售價65元，消費套餐加購更只要60元優惠價。雙十國慶4套優惠餐點搶先看，10月1日至10月15日，到店任選紅心芭樂或葡萄系列飲品2杯，國慶優惠價100元；購買「黃金塔塔鱈魚堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶」優惠價100元、「超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶2入」超值優惠價200元、「摩斯雞塊、方塊薯餅、大杯冰紅茶」小資優惠價100元。MOS Order APP也有線上點餐獨家優惠，10月1日至10月31日，點購早餐套餐可以20元升級榛果風味奶茶；10月1日至10月15日「安心取溫馨送」獨家中杯摩斯咖啡「買10送10」、中杯拿鐵咖啡「買6送4」、摩斯蒟蒻冰紅茶「2杯100元」、「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」2套150元、「超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶」2套200元、「摩斯雞塊、方塊薯餅及大杯冰紅茶」2套200元；10月16日至10月31日，「巧克力米派＋摩斯熱可可」2套150元、「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」2套170元（數量有限，售完為止）。