颱風來襲連續2天停班停課，今（3）日山陀兒登陸台灣進入倒數，本週最新「星巴克買一送一」、秋日全新「奶香蜂蜜甜梨風味」飲品還可搶先喝到88折，會員使用行動預點加碼爽喝星冰樂「第二杯半價」，幫大家一次整理星巴克3大優惠。才剛北上插旗大巨蛋的台南人氣手搖飲料「御私藏Cozy Tea Loft」則有「冠軍珍奶買一送一」好康。
📌星巴克「買一送一」！星冰樂第二杯半價3大優惠 新開賣奶香蜂蜜甜梨88折
連續2天停班停課，幫大家一次整理「星巴克買一送一」等3大最新優惠，即日起至10月18日每週三至五，foodomo外送指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元，相當於一杯美式63元、那堤75元、經典紅茶那堤80元半價爽喝特大杯。提醒大家，今颱風天暫停平台外送服務，但所在區域風雨較小的民眾可使用「外帶自取」爽喝優惠。
秋日星巴克推出全新「奶香蜂蜜甜梨風味」2款飲品，選以清爽多汁的脆梨融合香甜蜂蜜，再加入蜂蜜梨子醬與牛奶打製的絲滑奶泡，「奶香蜂蜜甜梨風味紅茶」清甜充滿梨子香氣；「奶香蜂蜜甜梨風味那堤」則結合綿密香醇的奶泡與香甜蜂蜜梨子風味，
搭配經典義式濃縮咖啡，堆疊出幸福的秋日咖啡香氣。星禮程會員即日起至10 月9日，使用行動預點服務， 點購新品奶香蜂蜜甜梨風味那堤、奶香蜂蜜甜梨風味紅茶可享「88 折優惠」。
星巴克目前行動預點服務還為了回饋全會員加碼推出「
行動預點天天陪你快樂點」活動，於每週一～週二點購任一品項， 即可獲贈「雙倍星星」；週三～週日輸入活動代碼「第二杯半價」， 點購兩杯大杯(含)以上相同容量/冰熱/風味一致的飲料， 可享「第二杯半價」專屬優惠。
擔心今天全台停班課「星巴克颱風天有開嗎」？準備好各店營業時間「一鍵查詢」，供民眾參考。建議先查詢星巴克分店資訊，不妨致電確認營業狀況再出發，請民眾務必注意自身安全。
📌御私藏：台北大巨蛋開幕！冠軍珍奶買一送一
台南人氣手搖「御私藏Cozy Tea Loft」插旗台北大巨蛋，去年9月曾在紐約時報廣場奪下珍奶節冠軍的「炙燒布蕾黑龍奶」，一起在台北開賣了！主打濃郁奶茶添加Q彈珍珠，尤其最上層加入經過炙燒的布蕾有夠香。歡慶御私藏台北大巨蛋門市試營運優惠，即日起至10月6日上午11:00-12:00推出「炙燒布蕾黑龍奶買一送一」；即日起至10月30日則有爆打渣男檸檬茶「買二送一」（外送皆不適用）。
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秋日星巴克推出全新「奶香蜂蜜甜梨風味」2款飲品，選以清爽多汁的脆梨融合香甜蜂蜜，再加入蜂蜜梨子醬與牛奶打製的絲滑奶泡，「奶香蜂蜜甜梨風味紅茶」清甜充滿梨子香氣；「奶香蜂蜜甜梨風味那堤」則結合綿密香醇的奶泡與香甜蜂蜜梨子風味，
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台南人氣手搖「御私藏Cozy Tea Loft」插旗台北大巨蛋，去年9月曾在紐約時報廣場奪下珍奶節冠軍的「炙燒布蕾黑龍奶」，一起在台北開賣了！主打濃郁奶茶添加Q彈珍珠，尤其最上層加入經過炙燒的布蕾有夠香。歡慶御私藏台北大巨蛋門市試營運優惠，即日起至10月6日上午11:00-12:00推出「炙燒布蕾黑龍奶買一送一」；即日起至10月30日則有爆打渣男檸檬茶「買二送一」（外送皆不適用）。