凌晨時間山陀兒颱風減弱為中颱，移動速度仍舊緩慢，中央氣象署預估登陸後恐滯留24小時，民眾仍須留意強風豪雨。幫大家挖出「星巴克買一送一」優惠，開喝美式63元、那堤75元！今（2）日全台停班課「星巴克颱風天有開嗎」？也準備好各店營業時間「一鍵查詢」，供民眾參考。另外，手搖飲料「八曜和茶全門市」暫停服務一天，「可不可熟成紅茶部分門市」店休一日。
📌星巴克「買一送一」！特大美式63元、那堤75元
颱風天也有「星巴克買一送一」最新優惠可以喝，即日起至10月18日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），幫大家算好一杯美式63元、那堤75元、經典紅茶那堤80元，通通百元有找、半價爽喝特大杯。由於颱風天依政府公告暫停平台外送服務，但維持開啟「外帶自取」服務，所在區域風雨較小的民眾可多加利用。
今山陀兒颱風來襲全台停班課，不少人都想知道「星巴克颱風天有開嗎」？官方回應《NOWnews今日新聞》：「星巴克重視每位顧客與夥伴的安全問題，考量颱風風雨會因時間及區域而有不同影響，各單店將根據各地天候及人力情況機動調整營業時間」。建議民眾注意自身安全，留意風雨情況再前往，且出門前別忘了先致電該門市確認，以免向隅。
而手搖飲料店八曜和茶已公告：「10/2 （三）『全門市』配合政府暫停服務一天」；可不可熟成紅茶也表示：「部分門市店休一日」，呼籲相揪喝茶先打電話確認各店營業情況，全台門市安全才會開店喔。
我是廣告 請繼續往下閱讀
颱風天也有「星巴克買一送一」最新優惠可以喝，即日起至10月18日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），幫大家算好一杯美式63元、那堤75元、經典紅茶那堤80元，通通百元有找、半價爽喝特大杯。由於颱風天依政府公告暫停平台外送服務，但維持開啟「外帶自取」服務，所在區域風雨較小的民眾可多加利用。
今山陀兒颱風來襲全台停班課，不少人都想知道「星巴克颱風天有開嗎」？官方回應《NOWnews今日新聞》：「星巴克重視每位顧客與夥伴的安全問題，考量颱風風雨會因時間及區域而有不同影響，各單店將根據各地天候及人力情況機動調整營業時間」。建議民眾注意自身安全，留意風雨情況再前往，且出門前別忘了先致電該門市確認，以免向隅。
而手搖飲料店八曜和茶已公告：「10/2 （三）『全門市』配合政府暫停服務一天」；可不可熟成紅茶也表示：「部分門市店休一日」，呼籲相揪喝茶先打電話確認各店營業情況，全台門市安全才會開店喔。
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。