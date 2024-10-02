山陀兒颱風將以強烈颱風之姿準備撲台！今（2）日起到後天迎來風雨最強時機，全台21縣市都宣布停班停課，各大通路也陸續調整營業時間，今（2）日包括蝦皮店到店門市暫停營業，提醒民眾可別冒著風雨白跑一趟；全聯小時達也暫停外送服務。《NOWnews今日新聞》不斷更新全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況，提醒民眾若需外出採買防颱物資，應格外小心安全。
🟡「蝦皮店到店」颱風有開嗎？全台各縣市門市暫停營業
行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。
● 一般門市與合作門市：停班停課當日暫停營業。
● 智取門市：停班停課當日正常營業，門市將依實際狀況評估人員安全與設備狀況彈性調整營業時間或暫停營業。
● 店到家宅配：若當地政府公告停止上班/上課，則該地區之配送員暫停配送。
●物流取貨：選擇黑貓、宅配通、嘉里快遞、新竹物流：因政府公布颱風假，相關取件及配送可能會有延誤3-5天情況。
●客服中心：因應颱風來襲，蝦皮客服中心將暫停服務。若在此期間遇到問題，可先透過幫助中心或智能小幫手-蝦事通查詢，或寫信給客服。
若門市暫停營業日為「包裹取件期限最後一日」，將提供延長取件期限一天（至恢復營業日當日），實際取貨期限請依簡訊通知為主。
🟡「全聯福利中心」營業時間？颱風天正常營業，小時達暫停外送服務
全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達10/2配合各地停班公告暫停外送服務。
🟡「好市多」颱風天有營業嗎？全台正常營業
好市多官方表示，全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒會員做好防颱準備，注意行車安全。
🟡「家樂福」颱風天有開嗎？正常營業
今（2）日全台門市正常營業。
🟡「大潤發」颱風天有營業嗎？正常營業
今（2）日大潤發全台皆正常營業，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間，如民眾有購物需求，可先查詢大潤發各分店臉書粉絲專頁，謝謝。
🟡「愛買」颱風天有營業嗎？正常營業
今（2）日全台門市正常營業。
🟡「美廉社」颱風天有營業嗎？7:00至24:00正常營業
全台美廉社10/2（三）維持正常營業7:00至24:00，將視風雨情況滾動式調整。
🟡「IKEA」颱風天有開嗎？正常營業，目前各分店未公告有營業異動
因受颱風影響，IKEA將主動與你聯繫訂單貨運配送及門市取貨狀況，請留意電話及簡訊。各分店營業時間調整請參考分店公告）🔎點此查詢
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行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。
● 一般門市與合作門市：停班停課當日暫停營業。
● 智取門市：停班停課當日正常營業，門市將依實際狀況評估人員安全與設備狀況彈性調整營業時間或暫停營業。
● 店到家宅配：若當地政府公告停止上班/上課，則該地區之配送員暫停配送。
●物流取貨：選擇黑貓、宅配通、嘉里快遞、新竹物流：因政府公布颱風假，相關取件及配送可能會有延誤3-5天情況。
●客服中心：因應颱風來襲，蝦皮客服中心將暫停服務。若在此期間遇到問題，可先透過幫助中心或智能小幫手-蝦事通查詢，或寫信給客服。
若門市暫停營業日為「包裹取件期限最後一日」，將提供延長取件期限一天（至恢復營業日當日），實際取貨期限請依簡訊通知為主。
🟡「全聯福利中心」營業時間？颱風天正常營業，小時達暫停外送服務
全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達10/2配合各地停班公告暫停外送服務。
🟡「好市多」颱風天有營業嗎？全台正常營業
好市多官方表示，全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒會員做好防颱準備，注意行車安全。
🟡「家樂福」颱風天有開嗎？正常營業
今（2）日全台門市正常營業。
🟡「大潤發」颱風天有營業嗎？正常營業
今（2）日大潤發全台皆正常營業，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間，如民眾有購物需求，可先查詢大潤發各分店臉書粉絲專頁，謝謝。
🟡「愛買」颱風天有營業嗎？正常營業
今（2）日全台門市正常營業。
🟡「美廉社」颱風天有營業嗎？7:00至24:00正常營業
全台美廉社10/2（三）維持正常營業7:00至24:00，將視風雨情況滾動式調整。
🟡「IKEA」颱風天有開嗎？正常營業，目前各分店未公告有營業異動
因受颱風影響，IKEA將主動與你聯繫訂單貨運配送及門市取貨狀況，請留意電話及簡訊。各分店營業時間調整請參考分店公告）🔎點此查詢
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