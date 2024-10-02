今10/2全台22縣市停班停課、放颱風假！「颱風天有垃圾車嗎？免費沙包哪裡領？」讀者最關心的颱風天垃圾車清運及免費沙包領取資訊，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。

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根據各縣市環保局資料顯示，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主。

10/2停班停課各縣市垃圾車清運情形

【北部】

📍基隆市　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網

📍台北市　10/2周三無垃圾車收運，另31處限時收受點也停收
清運資訊查詢：台北市環保局網站

📍新北市　10/2周三無垃圾車收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站

📍桃園市　10/2周三無垃圾車收運
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App

▲桃園市10/2停班停課，適逢周三也沒有垃圾清運服務。（圖／翻攝桃園環局護守桃花源臉書）
▲桃園市10/2停班停課，適逢周三也沒有垃圾清運服務。（圖／翻攝桃園環局護守桃花源臉書）
📍新竹縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：新竹縣環保局網站

📍新竹市　10/2周三無垃圾車收運
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網

【中部】

📍苗栗縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網

📍苗栗市　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：苗栗市公所清潔隊

📍台中市　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App

📍彰化縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：彰化縣環保局網站

📍南投縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：南投縣環境保護局


▲南投縣埔里鎮10/2停收垃圾，場區也不開放。（圖／翻攝埔里鎮清潔隊臉書）
▲南投縣埔里鎮10/2停收垃圾，場區也不開放。（圖／翻攝埔里鎮清潔隊臉書）
📍雲林縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：雲林縣環保局網站

【南部】

📍嘉義縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站

📍台南市　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台南市環保局網站

📍高雄市　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：高雄市環保局網站

📍屏東縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：屏東縣環保局

📍屏東市　10/2暫停垃圾收運，但機場北路轉運站正常收運（早上7點至晚上10點）　
清運資訊：屏東市公所臉書

▲屏東市10/2垃圾車暫停收運，機場北路轉運站正常收運。（圖／翻攝屏東市公所臉書）
▲屏東市10/2垃圾車暫停收運，機場北路轉運站正常收運。（圖／翻攝屏東市公所臉書）
【東部】

📍宜蘭縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版

📍花蓮縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：花蓮縣環保局網站

📍台東縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台東縣環保局網站

【離島】

📍連江縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：連江縣環保局網站

📍澎湖縣　10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：澎湖縣環保局網站

▲山陀兒颱風來襲，台南市安南區公所在低窪處民宅協助架設擋水板備戰。（圖／台南市安南區公所臉書）
▲山陀兒颱風來襲，台南市安南區公所在低窪處民宅協助架設擋水板備戰。（圖／台南市安南區公所臉書）
免費沙包索取地點資訊

📍台北市　可洽各區公所詢問並領取

📍台中市　市府已備妥2萬包沙包，民眾可至各區公所領取

📍嘉義市　低窪地區的居民如需沙包，可就近至各地區公所或聯合里辦公處領取

📍嘉義縣新港鄉　約700包放置圖書館旁廣場，一人限領8包。有需要者請致電公所建設課登記05-3742104，再至現場領取。

📍嘉義縣鹿草鄉　約1300包已到位，如有風災問題可來電洽詢05-3752711

📍嘉義縣水上鄉　原本準備的沙包已索取一空，緊急向縣府調撥500包沙包，有需求民眾至公所民政課索取。可先致電公所詢問05-2682406

▲機步333旅在林邊鄉東港鎮裝填沙包供民眾領取。（圖／第四作戰區提供）
▲機步333旅在林邊鄉東港鎮裝填沙包供民眾領取。（圖／第四作戰區提供）
📍台南市　有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取。新化區調集5430個沙包，全面部署防災，更提供民眾領取

📍高雄市　有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取

📍屏東縣　有需要的民眾可洽各鄉公所詢問並領取

📍宜蘭市　有需要者可至市公所大門登記領取沙包。災情通報專線 03-9325164

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