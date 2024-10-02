今10/2全台22縣市停班停課、放颱風假！「颱風天有垃圾車嗎？免費沙包哪裡領？」讀者最關心的颱風天垃圾車清運及免費沙包領取資訊，《NOWnews今日新聞》為讀者一次整理。
根據各縣市環保局資料顯示，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主。
📍基隆市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
📍台北市 10/2周三無垃圾車收運，另31處限時收受點也停收
清運資訊查詢：台北市環保局網站
📍新北市 10/2周三無垃圾車收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
📍桃園市 10/2周三無垃圾車收運
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App
📍新竹縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：新竹縣環保局網站
📍新竹市 10/2周三無垃圾車收運
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
【中部】
📍苗栗縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
📍苗栗市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：苗栗市公所清潔隊
📍台中市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App
📍彰化縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：彰化縣環保局網站
📍南投縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：南投縣環境保護局
📍雲林縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 10/2暫停垃圾收運，但機場北路轉運站正常收運（早上7點至晚上10點）
清運資訊：屏東市公所臉書
【東部】
📍宜蘭縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
📍花蓮縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍台東縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台東縣環保局網站
【離島】
📍連江縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：連江縣環保局網站
📍澎湖縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：澎湖縣環保局網站
📍台中市 市府已備妥2萬包沙包，民眾可至各區公所領取
📍嘉義市 低窪地區的居民如需沙包，可就近至各地區公所或聯合里辦公處領取
📍嘉義縣新港鄉 約700包放置圖書館旁廣場，一人限領8包。有需要者請致電公所建設課登記05-3742104，再至現場領取。
📍嘉義縣鹿草鄉 約1300包已到位，如有風災問題可來電洽詢05-3752711
📍嘉義縣水上鄉 原本準備的沙包已索取一空，緊急向縣府調撥500包沙包，有需求民眾至公所民政課索取。可先致電公所詢問05-2682406
📍台南市 有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取。新化區調集5430個沙包，全面部署防災，更提供民眾領取
📍高雄市 有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取
📍屏東縣 有需要的民眾可洽各鄉公所詢問並領取
📍宜蘭市 有需要者可至市公所大門登記領取沙包。災情通報專線 03-9325164
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10/2停班停課各縣市垃圾車清運情形【北部】
📍基隆市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
📍台北市 10/2周三無垃圾車收運，另31處限時收受點也停收
清運資訊查詢：台北市環保局網站
📍新北市 10/2周三無垃圾車收運
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
📍桃園市 10/2周三無垃圾車收運
清運資訊查詢：桃園市環保局網站，或下載桃園垃圾車App
📍新竹縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：新竹縣環保局網站
📍新竹市 10/2周三無垃圾車收運
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
【中部】
📍苗栗縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
📍苗栗市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：苗栗市公所清潔隊
📍台中市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台中市環保局網站，或下載「台中垃圾清運大車隊」App
📍彰化縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：彰化縣環保局網站
📍南投縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：南投縣環境保護局
📍雲林縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 10/2暫停垃圾收運，但機場北路轉運站正常收運（早上7點至晚上10點）
清運資訊：屏東市公所臉書
【東部】
📍宜蘭縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
📍花蓮縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍台東縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：台東縣環保局網站
【離島】
📍連江縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：連江縣環保局網站
📍澎湖縣 10/2暫停垃圾車收運
清運資訊：澎湖縣環保局網站
免費沙包索取地點資訊📍台北市 可洽各區公所詢問並領取
📍台中市 市府已備妥2萬包沙包，民眾可至各區公所領取
📍嘉義市 低窪地區的居民如需沙包，可就近至各地區公所或聯合里辦公處領取
📍嘉義縣新港鄉 約700包放置圖書館旁廣場，一人限領8包。有需要者請致電公所建設課登記05-3742104，再至現場領取。
📍嘉義縣鹿草鄉 約1300包已到位，如有風災問題可來電洽詢05-3752711
📍嘉義縣水上鄉 原本準備的沙包已索取一空，緊急向縣府調撥500包沙包，有需求民眾至公所民政課索取。可先致電公所詢問05-2682406
📍台南市 有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取。新化區調集5430個沙包，全面部署防災，更提供民眾領取
📍高雄市 有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取
📍屏東縣 有需要的民眾可洽各鄉公所詢問並領取
📍宜蘭市 有需要者可至市公所大門登記領取沙包。災情通報專線 03-9325164
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