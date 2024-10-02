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▲漢堡王10/2全台街邊門市暫停營業！商場門市則會配合商場營業時間進行調整。（圖／翻攝自漢堡王官網）

強颱山陀兒（國際命名Krathon）緩速逼進台灣！今（2）日北北基桃「全台22縣市」停班課沒外送，民眾最想知道麥當勞有開嗎？必勝客、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡共5大速食餐廳10/2營業時間一次看。建議民眾出門前查詢這篇文章掌握最新狀況，或先行致電確認欲前往的門市，以免白跑一趟，並於外出時注意安全。麥當勞回覆：「麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒」。必勝客官網已標註：「受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，如地方縣市政府宣布停止上班時，必勝客該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，造成不便，敬請見諒」。記者實際操作必勝客官網，輸入預訂外帶取餐店點後，業者也提醒：「政府公佈停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」10月2日全台停班課，漢堡王官網已放上營業時間調整公告：「因為山陀兒颱風影響，為確保顧客及員工的安全，如遇政府宣布停班停課，街邊門市將停止營業、商場門市則會配合商場營業時間進行調整。建議民眾出發前查閱商場官網及相關公告，我們深感抱歉，對您造成的不便敬請諒解。貼心提醒：全台目前仍有風雨，請民眾外出時注意安全」。肯德基已在粉專上宣告：「因受颱風襲台，如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市餐廳將暫停外送服務～僅保留外帶/車道/內用/網路預訂快取服務。停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況調整營業狀況」。還說肯德基爺爺謝謝大家的體諒，也請民眾盡量待在家裡，不要出門，安全第一。摩斯漢堡官網已公告：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」強颱山陀兒緩速逼進台灣，各地風雨情況不同，建議民眾出門前一定要掌握速食餐廳營業情況，不妨先行致電確認欲前往的門市最新情況，以免冒著惡劣天氣還白跑一趟。若不得已非得外出，一定要注意自身安全。