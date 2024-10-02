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▲威秀影城台中市、台南市、高雄市威秀影城10/02 上午12:00前場次取消，下午場次視風雨狀況評估是否營業。（圖／翻攝自威秀影城官網）

山陀兒颱風挾強風暴雨準備襲台！不過由於步行緩慢難預測風雨時間，今（2）日全台仍宣佈停班停課，各大百貨業者、影城將會視風雨大小，陸續發佈營業異動的公告，目前101宣佈關閉觀景台以及大樓高空餐廳、京站維持正常營業時間，《NOWnews》將持續更新全台百貨、電影院營業調整懶人包。尚未公告尚未公告：尚未公告尚未公告因應山陀兒颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2024年10月2日（三）暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。京站時尚廣場（含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店）未受山陀兒颱風影響，10/2(三)正常營業，營業時間早上11:00至21:30正常營業，將視風雨大小進行滾動式調整。尚未公告宏匯廣場10/2（三）「正常營業」營業時間：11:00～21:30；美麗新影城營業時間，請依影城公告為主。尚未公告尚未公告10/2全館正常營業尚未公告尚未公告：尚未公告：尚未公告：尚未公告台中市、台南市、高雄市中午12點前場次取消10/02（三） 全台地區均已達停班停課標準，故台中市、台南市、高雄市威秀影城10/02 上午12:00前場次取消，10/02（三）中午12:00後場次將視風雨狀況評估。台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、花蓮縣威秀影城，將視風雨狀況評估於當日上午公佈。：目前預防性關閉10/1、10/2南部（台南/高雄/屏東）及10/2雙北、桃園據點之網路訂票服務。：10/2線上場次預定暫時關閉，營業視風雨公告因受山陀兒颱風影響，「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台中中港新光影城」、「台南西門新光影城」10/2（三）場次暫時關閉。明日營業時間視風雨，於10/2（三）09:00公告。10/2營業狀況將視風雨評估調整，預計於10/2早上公告。如已購買10/02(三) 放映之一般院線電影場次，若影城照常營業，則影片將照常放映。不便前往的觀眾可辦理全額退票，可於14日內憑票至誠品電影院售票櫃檯辦理退換票。訂票手續費需帶發票辦理退款。