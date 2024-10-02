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▲山陀兒颱風全台停班停課，「外送」服務暫停，但可以透過「外帶」功能來檢視住家附近有開的店家。（圖／記者周淑萍攝）

▲兩大外送平台都已經關閉外送服務。（圖／品牌提供）

山陀兒颱風完成轉向後持續逼近台灣，今（2）日全台22縣市都宣布「停班停課」，中央氣象署發布「超大豪雨特報」，提醒民眾，北部的天氣和田昨天完全不同，已經可以感受到風勢，民眾最常使用的外送服務，兩大外送平台都已經關閉外送服務，僅開放「外帶自取」，雖然價格沒有比較便宜，但可以成為檢視住家附近有營業的餐廳依據。今年第18號颱風山陀兒緩速進逼台灣，暴風圈將對台灣造成劇烈影響，按照目前路徑看來，預估明（2）日傍晚從嘉義以南一帶登陸，今起到後天迎來最強風雨，10月2日（週三）全台各縣市停班停課，而停班停課兩大外送平台Uber Eats、foodpanda為保障外送員安全6都皆有制定外送平台業者管理自治條例，若政府機關因天然災害宣布停止上班，期間應停止從事外送服務，違者可處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。實際打開兩大外送平台，系統會置頂跳出黃色公告「因應山陀兒颱風停班停課，暫停本地區外送服務。」Uber Eats、foodpanda還是有提供「自取外帶」，如果沒有優惠碼可以合併使用，線上點餐的價格並沒有比較便宜，且都已經要自取了不如直接去現場點餐還比較省錢，但此方法可以成為檢視有沒有店家開門的好方式。Uber Eats官方回應：「平台會配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。平台提醒外送合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也敬請消費者見諒。」foodpanda也表示：「因颱風影響政府宣布停班停課，平台為保障外送夥伴上線安全，亦會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。foodpanda 也提醒所有外送夥伴以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。平台已自10/1 00:00 起停止嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地區外送服務，並隨時根據政府停班停課公告更新。外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。