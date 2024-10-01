國際咖啡日「星巴克買一送一」有星冰樂！摩斯咖啡「買10送10」

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▲國際咖啡日「星巴克買一送一」爽喝星冰樂！外送「冰搖派對」任選2杯199元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲國際咖啡日「摩斯咖啡買一送一」，MOS Order APP「安心取溫馨送」中杯摩斯咖啡「買10送10」。（圖／摩斯漢堡提供）

▲cama café國際咖啡日「買6送1」可寄杯！十月新會員「買一送一」。（圖／cama café提供）

▲國際咖啡日85度C全門市中大杯咖啡「第二杯4折」。（圖／85度C提供）

▲國際咖啡日7-11西雅圖全系列盒裝商品「買一送一」。（圖／西雅圖咖啡提供）

雖然今年第18號颱風「山陀兒」（國際命名KRATHON）來勢洶洶，還是要歡慶今（1）日國際咖啡日快樂！開喝「星巴克買一送一」爽喝星冰樂；摩斯咖啡「買10送10」超划算；cama café十月新會員「中杯經典美式買1送1」優惠券，指定咖啡「買6送1」可寄杯；85度C全門市中大杯咖啡「第二杯4折」；7-11統一超商「西雅圖咖啡」盒裝全系列「買一送一」一次整理。今10月1日國際咖啡日，星巴克提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。都有折扣，杯杯百元有找喝起來。明天10月2日至10月30日再推出「週三咖啡日Coffee Day」，每週三購買咖啡豆全系列商品（250G咖啡豆、VIA即溶咖啡、掛耳咖啡、典藏咖啡豆、咖啡類別相關組合），及咖啡設備全品項可享「85折優惠」。迎接國際咖啡日，摩斯漢堡10月1日起至10月2日限時2天，大杯「摩斯咖啡買一送一」，相當於一杯只要30元；還有中杯拿鐵咖啡「加10元多一杯」特惠。更划算的是，MOS Order APP線上點餐還有獨家優惠，10月1日至10月15日「安心取溫馨送」獨家中杯摩斯咖啡「買10送10」、中杯拿鐵咖啡「買6送4」、摩斯蒟蒻冰紅茶「2杯100元」；還有各種超值組合套餐套餐特價（數量有限，售完為止）。同時摩斯漢堡今起全新「耶加雪菲」單品美式咖啡開賣，即日起至10月2日「每杯69元」嚐鮮價，10月3日至10月31日「耶加雪菲2杯＋巴斯克乳酪蛋糕」組特惠價199元。不怕颱風天，cama café曝光十月新會員專屬好禮，10月1日至10月30日註冊成為cama café會員，可獲得「中杯經典美式買1送1」優惠券一張（限量15,000名，送完為止）。迎接10月1日國際咖啡日，cama café即日起至10月2日，透過cama café APP「寄杯領取」功能購買大杯美式、大杯拿鐵，可享「買6送1」優惠，每組品項至多可購買2組；詳細活動辦法依門市公告與會員APP優惠券說明為主。10月1日國際咖啡日快樂，85度C全台門市「中大杯咖啡第二杯4折」優惠，限同品項同大小，相當於中杯美式42元、大杯美式49元，中杯拿鐵56元、大杯拿鐵67元；還有寄杯優惠「重拿鐵咖啡10杯」特價690元（原價990元），現省300元，換算下來一杯70元有找。提醒大家，限門市購買，85 Cafe APP線上訂餐外帶外送無此優惠；現場帶走每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主。與7-11一同歡慶國際咖啡節，西雅圖咖啡也祭出「買一送一」優惠！即日起至11月12日於全台7-11實體門市，購買西雅圖全系列盒裝商品「買一送一」。提醒大家，數量有限，賣完為止；優惠活動辦法依 7-Eleven 賣場公告為主。而且西雅圖極品咖啡還首次跨界聯名「2024年世界棒球12強賽」推出限量版聯名包裝，即日起至11月1日於全台7-11實體門市，購買「西雅圖極品咖啡」全系列盒裝商品任兩盒，即可「登錄發票」抽獎11月中熱烈開打的中華隊台北大巨蛋賽事門票與中華隊週邊商品；登錄至11月1日23:59截止，將於11月4日17:00公布得獎名單。