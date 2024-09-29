國際咖啡日4大優惠！星巴克買一送一有星冰樂　7-11西雅圖咖啡5折

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▲星巴克買一送一爽喝星冰樂、星沁爽！咖啡豆及設備全品項85折優惠。（圖／星巴克提供）

▲7-11西雅圖咖啡買一送一！憑發票再抽12強棒球賽大巨蛋門票。（圖／西雅圖咖啡提供）

▲85度C全台門市中大杯咖啡「第二杯4折」。（圖／85度C提供）

▲PASTAIO平日下午「7款咖啡」買一送一喝到10月底。（圖／御私藏提供）

即將迎接10月1日國際咖啡日，「星巴克買一送一」好友分享日特別開放星冰樂、星沁爽都加入優惠活動，咖啡豆全系列及咖啡設備全品項都85折優惠；7-11西雅圖咖啡盒裝商品買一送一，憑發票再抽12強棒球賽大巨蛋門票；85度C全台門市中大杯咖啡「第二杯4折」；PASTAIO平日下午「咖啡品項」買一送一喝到10月底，超划算咖啡優惠一次整理。歡慶一年一度的國際咖啡日，星巴克當天推出。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。推薦星巴克米蘭烘焙工坊烘焙大師精心創作淺烘焙「星巴克淺日綜合咖啡豆」、和深烘「星巴克深月綜合咖啡豆」，星巴克成立25週年季節限定款「星巴克週年紀念綜合咖啡豆」重磅回歸、帶有柚子柑橘水果般清新香氣的「2024星巴克單一產區尚比亞咖啡豆」、秋季精選「星巴克秋季綜合咖啡豆」等。星巴克還將在門市與顧客分享「Coffee Day星巴克雙重奏」咖啡知識，於10月2日、10月9日、10月16日、10月23日、10月30日，包括烘焙、沖煮與技藝、原產地與道德採購等主題，邀請黑圍裙夥伴與顧客一起品飲評鑑咖啡並分享咖啡故事、產地人文特色，以C.A.F.E. Practices分享星巴克回饋產地及社區的精神。與7-11一同歡慶國際咖啡節，西雅圖極品咖啡推出「義式香草風味拿鐵」、「日式抹茶拿鐵」兩款異國風味新品。即日起至11月12日於全台7-11實體門市，購買西雅圖全系列盒裝商品「買一送一」優惠！提醒大家，數量有限，賣完為止；優惠活動辦法依 7-Eleven 賣場公告為主。2024年世界棒球12強賽將於11月中熱烈開打，西雅圖極品咖啡首次跨界聯名推出限量版聯名包裝，即日起至11月1日至全台7-11實體門市購買「西雅圖極品咖啡」全系列盒裝商品任兩盒，即可「登錄發票」抽獎11月中華隊台北大巨蛋賽事門票與中華隊週邊商品；登錄至11月1日23:59截止，將於11月4日17:00公布得獎名單。10月1日國際咖啡日，開喝85度C全台門市「中大杯咖啡第二杯4折」限同品項同大小，幫大家試算中杯美式42元、大杯美式49元，中杯拿鐵56元、大杯拿鐵67元；還有寄杯優惠重拿鐵咖啡10杯特價690元（原價990元），現省300元，相當於一杯不到70元。提醒大家，限門市購買，85 Cafe APP線上訂餐外帶外送無此優惠；現場帶走每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主。85度C和愛盲基金會庇護工場學員合作，利用門市萃取後的咖啡渣手工再製成「咖啡好蒸皂」，10月1日起可在門市加價購135元。主打新鮮義大利麵的PASTAIO全日營業，即使下午時段也正常供應前菜、沙拉、湯品、肉品排餐、蛋糕甜點等。迎接10月1日國際咖啡日，PASTAIO光復、內湖、新店、 林口四店於9月30日至10月31日平日下午2:00-5:00推出內用「咖啡品項買一送一」超值優惠！店內咖啡豆選自精品咖啡烘豆品牌Moonshine Coffee Roasters的中深焙豆，融合中南美洲咖啡厚實甜感與餘韻綿長堅果調性，包括美式、拿鐵、燕麥奶拿鐵、卡布奇諾、摩卡、西西里、愛爾蘭咖啡等7款品項回饋（餐點飲品供應至下午4:00，需另加收原價一成服務費）。