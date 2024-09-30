星巴克買一送一！摩斯咖啡第二杯半價　本週10大優惠迎國際咖啡日

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▲迎接國際咖啡日，星巴克買一送一有星冰樂！今天先喝冰搖派對任選2杯199元外送優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲摩斯漢堡：摩斯咖啡/咖啡拿鐵「第二杯半價」。（圖／京站提供）

▲Ten Thousand Coffee任選「1個可頌＋1杯飲品」現折30元。（圖／京站提供）

▲一〇八抹茶茶廊「中杯冰抹茶拿鐵＋冰焙茶拿鐵」特價165元」。（圖／京站提供）

山陀兒（Krathon）增強為「中度颱風」朝台灣逼近，許多上班族及學生冒雨上班，今（30）日先喝星巴克冰搖派對「2杯199元」外送優惠；明天10月1日國際咖啡日爽喝「星巴克買一送一」有星冰樂！再幫大家一次整理京站時尚廣場摩斯咖啡第二杯半價、Ten Thousand Coffee「可頌＋飲品」現折30元等本週10大咖啡提神優惠，通勤族就近經過捷運台北車站商圈就能買，一路喝到雙十國慶日。包括冰那堤、冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡都隨你配。歡慶一年一度的10月1日國際咖啡日，星巴克提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。迎接國際咖啡日，京站時尚廣場10月1日至10月10日連續10天，精選10家咖啡品牌推出專屬優惠，一路喝到雙十節國慶日。◾️：摩斯咖啡（L原價60元）/咖啡拿鐵（M原價70元）第二杯半價◾️：任選「1個可頌＋1杯飲品」現折30元◾️：中杯冰抹茶拿鐵＋冰焙茶拿鐵「特價165元」（原價220元，限量20組）◾️：莊園美式（原價100元）/拿鐵（原價130元）第二杯半價◾️：飲品外帶「全品項8折」優惠◾️：絲綢女王拿鐵「第二杯6.6折」優惠（原價150元）◾️：內用冰/熱美式「第二杯8折」優惠（原價130元/杯），單人最低消費250元◾️：內用咖啡「全品項第二杯半價」另加10%服務費◾️：外帶咖啡系列「全品項第二杯半價」以低價者折扣（手沖咖啡除外）◾️：咖啡海鹽奶蓋「第二杯折10元」（中杯原價100元/大杯原價110元）