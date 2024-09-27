教師節星巴克買一送一！星冰樂第二杯半價　cama、黑沃也買1送1

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▲星巴克買一送一外送優惠！門市全品項第二杯半價有星冰樂，教師節還有雙倍贈星。（圖／記者蕭涵云攝）

▲cama café預告國際咖啡日「買6送1」可寄杯，十月新會員還有「買一送一」！（圖／cama café提供）

▲Uber Eats外送黑沃咖啡也「買一送一」。（圖／黑沃咖啡提供）

迎接教師節快樂，先把3大咖啡慶祝優惠喝起來！「星巴克買一送一」外送foodomo折扣爽喝那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂都百元有找，今星巴克全台門市也有「全品項第二杯半價」；加入cama café十月新會員爽拿「中杯經典美式買1送1」優惠券，國際咖啡日還放送指定咖啡「買6送1」可寄杯；黑沃咖啡則在Uber Eats點得到買一送一，必喝好康一次整理。準備慶祝教師節，先喝「星巴克買一送一」外送折扣，特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於今全台門市也有咖啡同好日，一起喝咖啡優惠活動最後一天，提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克教師節還有「指定組合雙倍贈星」活動，活動指定組合：1)大杯那堤＋檸檬波士頓派、2)大杯經典紅茶那堤+經典起司蛋糕、3)420元禮盒＋1杯大杯那堤兌換券、4)580元禮盒＋1杯大杯那堤兌換券。cama café曝光十月新會員專屬好禮，10月1日至10月30日註冊成為cama café會員，可獲得「中杯經典美式買1送1」優惠券一張（限量15,000名，送完為止）。迎接10月1日國際咖啡日，cama café於9月30日至10月2日連續3天，透過cama café APP「寄杯領取」功能購買大杯美式、大杯拿鐵，可享「買6送1」優惠，每組品項至多可購買2組；詳細活動辦法依門市公告與會員APP優惠券說明為主。很多人喜愛的黑沃咖啡則在Uber Eats外送平台點得到3款咖啡半價優惠，即日起至10月8日，開喝巴拿馬、黑沃莊園、艷陽酒香美式都「買一送一」。提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。