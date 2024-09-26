星巴克今「全品項第2杯半價」一招星冰樂買一送一　麻古也買1送1

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▲星巴克全台門市今起「全品項第二杯半價」！一招「星冰樂買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麻古茶坊教師節優惠，9月27日至9月29日「草莓泡泡派對買一送一」。（圖／翻攝自麻古茶坊FB）

好天氣沒幾天、又有新颱風可能生成，通勤族先喝咖啡、手搖飲優惠壓壓驚，星巴克全台門市今（26）日起「全品項第2杯半價」連喝2天，再分享一招爽喝「星冰樂買一送一」！適逢教師節，麻古茶坊祭出「師情畫意 青春有氧」優惠活動，9月27日起連3天「草莓泡泡派對系列買一送一」，月底飲品好康一次整理告訴你。月底不吃土也能喝星巴克最新優惠！星巴克今起咖啡同好日一起喝咖啡，提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。再分享鐵粉一招爽喝「星冰樂買一送一」！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來適逢教師節，麻古茶坊祭出「師情畫意 青春有氧」優惠活動，9月27日至9月29日連3天10:30-20:00，全台門市「草莓泡泡派對系列買一送一」，開喝蜜漬草莓尬獨家辣椒粉「火焰草莓蕾夢泡泡」或草莓蜜糖搭配有氧氣泡飲的「草莓蕾夢泡泡」都有折扣月底飲品好康一次整理告訴你。提醒大家，限草莓泡泡派對系列任選，贈送飲品以價低者計；每人限購兩組，共四杯飲品；活動優惠與自費加料皆可與環保優惠合併使用；可提供單杯加料，加料費用另外計算；活動不與買五送一優惠合併使用；限到店點餐購買，麻古購、電話自取與外送平台不享此優惠。