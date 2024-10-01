颱風天沒搶菜！必勝客5款大披薩199元　「香菜富翁肉羹」買一送一

山陀兒颱風（國際命名KRATHON）轉為「強烈颱風」，預計明（2）日登陸「高雄至屏東一帶」。全聯貨架被一掃而空，民眾來不及搶菜，推薦必勝客5款大披薩199元超划算優惠，還有菜菜加好加滿的「香菜富翁肉羹披薩」買一送一；達美樂「金鑽夏威夷大披薩」也下殺299元一次整理，幫大家好好加菜。
📌必勝客「5款大披薩199元」！比買一送一便宜
山陀兒颱風天氣不穩定，開吃必勝客超值必勝嗑優惠，即日起至10月4日，天天平日外帶爽吃「10款大披薩199元」，包括雙層美式臘腸、夏威夷、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮都只要199元有夠划算；選擇障礙的人可以選吃「雙拼大披薩」海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、四重濃起司＋四小福，還有熱帶鳳梨海鮮總匯、四重濃起司也只要239元就入手。
必勝客38週年慶優惠還延長至10月21日，透過官網或PK APP下單，消費達指定金額還免費請吃副食也加菜，消費滿209元送「金黃波浪地瓜條小份」、消費滿399元送「巧克力麻糬QQ球8顆」、消費滿599元送「超級總匯起司咔滋餅」、消費滿899元送「起司米比薩＋金黃波浪地瓜條大份」。
📌颱風天沒搶菜！必勝客「香菜富翁肉羹披薩」買一送一加菜
必勝客全新開賣「香菜富翁肉羹披薩」全台門市限時限量5000份，以超台的「蒜味肉羹」為基底，再覆蓋滿滿的爆量香菜，吃起來有夠涮嘴。尤其連日下雨、又遇上颱風山陀兒來勢洶洶，菜價狂飆就算了、還根本搶不到菜，爽吃「香菜富翁肉羹披薩」香菜加好加滿。
最划算的買法是，PK APP會員開搶單點「香菜富翁肉羹披薩」優惠價399元，外帶大披薩「買一送一」也才780元起，颱風天欠菜色的民眾，不妨考慮換換口味。
📌達美樂「金鑽夏威夷大披薩」299元
達美樂選用台灣本土生產的台農17號金鑽鳳梨，結合台畜高崎火腿打造酸甜風味的「金鑽夏威夷大披薩」；即日起至10月13日，還有外帶限定299元優惠！對比原價650元來看，也是遠遠比「買一送一」還要划算非常多。
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