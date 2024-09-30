直擊／下班「全聯搶菜」3大空櫃！補貨時間曝　家樂福狂開6結帳櫃

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▲全聯防颱必備專區「搶菜一空」！蔬菜、冷藏肉、泡麵3大空櫃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲貨架上幾乎全空、今晚也沒貨可補了，店員乾脆清潔整理起層架。（圖／記者蕭涵云攝）

▲家樂福桂林店人潮不少，蔬菜區、乾貨區都有選購民眾。（圖／記者蕭涵云攝）

▲桂林店一次狂開6條人工結帳櫃＋14座自助結帳櫃檯，順利消化人潮。（圖／記者蕭涵云攝）

今年第18號颱風「山陀兒」（國際命名KRATHON）暴風圈持續擴大，卻越走越慢、風雨越晚越大，不少民眾趁今（30）日下班回家前冒雨囤貨，《NOWnews今日新聞》記者晚間直擊全聯福利中心西門町店「搶菜一空」，防颱必備專區的蔬菜、冷藏肉品幾乎全空，泡麵也空了一半以上，店員也嚇得直說「都沒菜可買了，而且今晚不會再補貨」；家樂福桂林店則一次狂開6條人工結帳櫃＋14座自助結帳櫃檯，順利消化人潮。果然北部「下班族」採買威力驚人，《NOWnews今日新聞》記者上午10點才巡店確認全聯福利中心西門町店貨架滿滿，晚間約6點再次抵達賣場，只見防颱必備專區「搶菜一空」，各類蔬菜、冷藏肉品幾乎全空，只剩零星扁蒲、地瓜、火鍋肉片，整面的泡麵牆也直接空了一半以上。現場人潮比平時只多一點點，排隊結帳的人龍一次約莫5、6個人，看樣子連成功搶菜族的車尾燈都看不到。而家樂福白天即已完成超狂備貨量近平日的2～5成，記者晚間6點多回訪家樂福，現場人潮雖然踴躍、但不至於凌亂，觀看菜架上貨量都還算充足。而且桂林店一次狂開6條人工結帳櫃＋14座自助結帳櫃檯，最長一列排隊不超過5組民眾，算是順利消化人潮。