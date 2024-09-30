山陀兒颱風搶囤貨！家樂福「10層泡麵山」狂備貨　高麗菜一顆79元

今年第18號颱風「山陀兒」暴風圈中午已經接觸恆春半島，今天路徑持續往西北移動、速度相當緩慢。由於菜價飆漲，不少北部民眾欲趁風雨不大時搶先囤貨，《NOWnews今日新聞》直擊家樂福量販店，葉菜類備貨量近平日5成、泡麵與冷凍水餃也有多2成貨量，超狂疊出10層泡麵山；記者搶到高麗菜一顆79元，有機鴻禧菇、雪白菇25元。
根據中央氣象署表示，中度颱風「山陀兒」強度持續增強，但速度依舊相當緩慢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，提醒颱風路徑將替台灣帶來2波形態不同的降雨，「花東雨勢不停，南部下完換北部」。上週台北市菜價截至9月29日，蔬菜類平均每公斤批發價飆至56.7元，衝到4年來的新高價格；而且品質較好的葉菜類價格，像是空心菜、青江菜、小白菜等，每公斤批發價都突破百元，讓民眾大喊吃不消。
不少民眾想趁今天風雨較小先到賣場囤貨，《NOWnews今日新聞》搶先直擊家樂福量販店，約於中午前抵達桂林店，現場架上供貨量十分充足。根據業者表示，在主要購買葉菜類部分，備貨量近平日5成、肉類與蛋類到2成以上、泡麵與冷凍水餃也有多2成貨量；的確記者在現場看到滿滿蔬菜、水果，貨架之外都還至少堆高2層以上菜籃加量；泡麵更直接疊起10箱以上、好幾大排泡麵山準備補貨。
不少民眾也趁機購入耐放的麵條、乾貨，現場看到最便宜台灣高麗菜一顆79元、高山高麗菜一顆129元不同選擇，有機鴻禧菇、雪白菇25元，紅蘿蔔一袋39元、青椒一袋139元、山東大白菜（剖半）119元、福山萵苣（大陸妹）一大包79元、進口青花菜（2入）118元。
家樂福10月1日至10月31日，會員還獨享於家樂福量販店/超市店，單筆購買任一款日本葡萄（標示產地日本），即可獲得一次抽奬機會，有機會抽中最大獎「日本東京機票」抵用券一張（1人中獎2人同行，價值30,000元，抽出10名）；二獎「日本麝香葡萄禮盒」一盒（600克/盒，價值999元，抽出60名）且抽獎資格可累計。
另外，全聯福利中心也備妥「防颱專區」，各店有機會挖到熱賣特價「裸賣葉菜」，像是一大束空心菜、莧菜都是29元；「買多省多」紅標優惠，進口洋蔥2粒特價32元，鮮採秀珍菇、杏鮑菇等「3入特價99元」。還有醜蔬果惜食特價優惠，胡蘿蔔一根10元等（依各店賣場公告為準）。
準備下班出發採買的民眾，不妨先把這篇提到價格實惠的商品記下來，回家前到家樂福或全聯福利中心現場，就能免思考速速買到最優惠蔬菜。
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不少民眾也趁機購入耐放的麵條、乾貨，現場看到最便宜台灣高麗菜一顆79元、高山高麗菜一顆129元不同選擇，有機鴻禧菇、雪白菇25元，紅蘿蔔一袋39元、青椒一袋139元、山東大白菜（剖半）119元、福山萵苣（大陸妹）一大包79元、進口青花菜（2入）118元。
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另外，全聯福利中心也備妥「防颱專區」，各店有機會挖到熱賣特價「裸賣葉菜」，像是一大束空心菜、莧菜都是29元；「買多省多」紅標優惠，進口洋蔥2粒特價32元，鮮採秀珍菇、杏鮑菇等「3入特價99元」。還有醜蔬果惜食特價優惠，胡蘿蔔一根10元等（依各店賣場公告為準）。
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