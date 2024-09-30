山陀兒颱風搶菜先看！全聯菜價供貨直擊　空心菜29元、紅蘿蔔10元

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▲山陀兒颱風逼近，不少民眾趁風雨較小，趕緊出門採買。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全聯福利中心不少店員忙進忙出，整理「防颱必備」貨架。（圖／記者蕭涵云攝）

▲目前全聯福利中心架上貨量還算充足。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「裸賣葉菜」籃裡頭每束蔬菜約250克，均一價29元買得到空心菜、莧菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全聯店員也已將優惠價格蔬菜開闢專區擺放。（圖／記者蕭涵云攝）

▲因應颱風來襲，愛買量販也已加強備貨並增加安排收銀人員。(圖／愛買提供)

山陀兒颱風逼近，菜價持續飆漲，今（30）日週一傳統菜市場休市，《NOWnews今日新聞》直擊全聯福利中心菜價、供貨量，幫大家一次整理搶菜清單，現場挖到「裸賣葉菜」籃裡一大束空心菜、莧菜都是29元甜甜價；結帳前別忘記在櫃檯附近找找，可能會有不夠完美的醜蔬果惜食特價，像是記者就拿到胡蘿蔔一根10元。颱風山陀兒來勢洶洶，上週台北市菜價截至9月29日，蔬菜類平均每公斤批發價飆至56.7元，衝到4年來的新高價格；而且品質較好的葉菜類價格，像是空心菜、青江菜、小白菜等，每公斤批發價都突破百元，讓民眾大喊吃不消。今週一適逢傳統菜市場休市，預期超市、量販店將可能湧現搶菜人潮，《NOWnews今日新聞》搶先直擊全聯福利中心，記者約於10點左右抵達西門町店，現場架上供貨量還算充足、走道也推起不少兩層菜籃加倍陳列，看見不少店員忙進忙出整理「防颱必備」貨架，像是葉菜類、罐頭、泡麵及零食餅乾都是主推區域。另外，因應颱風期間居家自主需求，愛買量販已積極備貨，特別加強生鮮、零食、泡麵、飲用水及微波食品的存貨量；其中，生鮮商品的備貨量提升4倍。愛買還特別增加了收銀人員，因應颱風期間購物人潮增加，能幫助有效縮短顧客結帳等候時間。10月1日前台灣黑豬梅花火鍋肉片每100公克特價45元、澳洲板腱牛排每100公克特價69元、杏鮑菇400公克每包特價65元、產銷履歷紅蘿蔔600公克特價29元；10月1日前還有270款商品「加1元多1件」，包括好姨食堂冷凍水餃系列、蔥阿伯MINI三星蔥油餅、悅氏礦泉水、橫山拾穗鐵板麵系列、UCC職人冰咖啡等。如果公司附近就有全聯福利中心、及愛買量販店的上班族，看完這篇不妨利用午休時間先去囤貨一波，應該可避開大部分人潮；要是下班回家才方便採買的民眾也別擔心，先把上述適合入手的優惠商品記好，衝賣場就有目標可快狠準掃貨，不然只好有什麼買什麼了。