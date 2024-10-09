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！有別於前幾年賽事，今年特地將休閒組別提前於週五開賽，希望能促進馬祖觀光效益，鼓勵跑者帶著全家大小一起到馬祖北竿運動旅遊。。本屆賽事組別分為超級馬拉松組（50KM）、超半程馬拉松組（25KM）、挑戰組（12.5KM）、壁山組（5KM）及休閒組（3KM、於3/21下午辦理），完賽後各組將獲得特色完賽好禮。，賽事路線預計將從迎賓館出發往戰爭和平紀念館方向起跑，沿途經過馬鼻灣濱海公園及塘后道沙灘，連結塘岐村與后沃村之間，形成「連島沙洲」美景，除了是北竿最大沙灘外，也是馬祖列島之最。吳金平鄉長表示：「，晚上享用北竿夜市及火砲射擊，準備隔天的正式比賽。」，主辦單位提供前200位報名早鳥禮。