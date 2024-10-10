NBA美國職籃季前熱身賽，金州勇士今（10）日前進客場出戰，而對手正是上賽季在附加賽上淘汰他們的沙加緬度國王，最終本場比賽勇士靠著新同學Buddy Hield全場9投8中的高命中率表現帶領之下，終場就以122：112擊敗國王，熱身賽順利收下2連勝。而勇士隊主帥Steve Kerr此戰賽後，談到球隊沒能留住「K湯」Klay Thompson時則表示：「儘管我們失去了Klay，但我們因此擁有更深的投籃深度。」
勇士主帥Kerr稱 新隊員很適合球隊
勇士今日客場以122：112擊敗國王，賽後總教練Steve Kerr接受採訪時說到：「執教這支球隊真的很有趣，我們的新隊員很適合我們的風格，球隊的年輕隊員也越來越好。」
「我喜歡這支球隊的一點是，儘管我們失去了Klay，但我們因此擁有更深的投籃深度。我們擁有更多球員，可以在不同的夜晚挺身而出，去命中三分球、命中關鍵的投籃，這肯定會成為我們球隊的重要部分。」Kerr如此說到。
而勇士一哥Stephen Curry賽後則被問到，新賽季對於球隊的期待，對此他則回應，「夏天的訓練很辛苦，但你必須保持那種準備自己要在高水平上比賽的承諾，我喜歡和我的隊友們一起去競爭，並追逐另一個總冠軍。」
「畢竟籃球總會停止，但我熱愛這個環境、熱愛在場上出戰的感覺。整個夏天我都很想念比賽，回到球場上後，我期待著這82場比賽的旅程。你會有很多樂趣，要去嘗試找出這個團隊需要做什麼才能成功，所以我完全專注在這個使命。」Curry說到。
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勇士今日客場以122：112擊敗國王，賽後總教練Steve Kerr接受採訪時說到：「執教這支球隊真的很有趣，我們的新隊員很適合我們的風格，球隊的年輕隊員也越來越好。」
「我喜歡這支球隊的一點是，儘管我們失去了Klay，但我們因此擁有更深的投籃深度。我們擁有更多球員，可以在不同的夜晚挺身而出，去命中三分球、命中關鍵的投籃，這肯定會成為我們球隊的重要部分。」Kerr如此說到。
而勇士一哥Stephen Curry賽後則被問到，新賽季對於球隊的期待，對此他則回應，「夏天的訓練很辛苦，但你必須保持那種準備自己要在高水平上比賽的承諾，我喜歡和我的隊友們一起去競爭，並追逐另一個總冠軍。」
「畢竟籃球總會停止，但我熱愛這個環境、熱愛在場上出戰的感覺。整個夏天我都很想念比賽，回到球場上後，我期待著這82場比賽的旅程。你會有很多樂趣，要去嘗試找出這個團隊需要做什麼才能成功，所以我完全專注在這個使命。」Curry說到。