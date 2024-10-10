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▲泫雅、龍俊亨的婚宴會場布滿白色鮮花。（圖／翻攝新浪娛樂）

▲泫雅、龍俊亨（左）率先公開婚紗照，2024年10月11日結婚。（圖／泫雅IG）

▲泫雅、龍俊亨（左）從朋友變情人。（圖／泫雅IG）

泫雅2022年，2人更在7月宣布將於10月11日結婚，距離婚禮倒數1天，小倆口的婚宴會場搶先曝光，據悉在首爾城北區城北洞的渡假勝地「三清閣」舉辦，該場地是許多人辦婚宴的首選，1天租金2400萬元（約台幣62萬元）起跳，目前場地布置差不多完成，場外擺滿鮮花和整齊座椅，室內用餐全以白色系為主，韓式、西式體驗通通有。泫雅跟龍俊亨曾是「Cube娛樂」同門同事，今年1月「認愛交往」從朋友變情人，7月宣布確定在10月11日結婚。他們曾合作過《Change》、《A Bitter Day》等作品，此2首歌曲則是泫雅2010年、2011年發表的曲目，Rap部分剛好都由龍俊亨負責演唱，如今2人從朋友變情人，《Change》、《A Bitter Day》也順勢成為專屬他們的「定情曲」。根據《新浪娛樂》搶先曝光的影片中，婚宴會場有一處為「一龢堂」，而「一龢堂」正是知名的渡假勝地「三清閣」，那裡有韓定食餐廳、紅酒吧、表演場的空間，許多國際晚宴都會在此地舉行；也經常被選作婚禮場地，是許多喜愛舉辦傳統韓式婚禮的民眾首選。「三清閣」有提供室內、室外的選擇，但多數婚禮儀式都會在精緻的庭園舉行，再於主建築「一龢堂」室內用餐，「一龢堂」一次能容納150至200位賓客。根據資料顯示，該場地租借以4小時為單位計算，費用為1000萬韓元至1500萬韓元（約台幣40萬元），包一天的話以2400萬韓元起跳（約台幣62萬元），餐費依人數來定，1位約15萬韓元至20萬韓元（約台幣5000元），花卉布置從300萬韓元（約台幣8萬元）起跳，其他的服務費、稅務，將依照整體人數與需求累積增加。泫雅、龍俊亨的婚禮倒數1天，但他們事前曾表示謝絕媒體，僅邀請親友參與，雖然地點疑似被中國媒體曝光，但2人舉行的時間不明，外界都很好奇4minute、Highlight是否會合體，以及其他演藝圈好友們，有誰會出席見證2人的愛情。泫雅2007年出道，曾是女團Wonder Girls、4Minute的人氣成員，後期公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《Change》、《Bubble Pop!》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲；泫雅隨後退出4Minute，以個人名義活躍中。龍俊亨曾是夯團BEAST的成員，BEAST成員後來都不跟「Cube娛樂」續約，最終改名Highlight繼續活動。正當事業如日中天，龍俊亨於，他雖然沒有偷拍跟散播別人的不雅片，但龍俊亨為了保護團體宣布退出Highlight，期間經歷當兵、疫情等3年的空白期，他於2022年發專輯重新出發，2023年重啟海外巡迴演出。