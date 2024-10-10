薪水的金額絕對是多數人選擇工作的首要條件，近期就有民眾在瀏覽人力銀行資料時，發現「低調1職業」也就是藥師月薪竟然開破10萬元，而且還能彈性排班，讓他驚呼「難怪搶著考」，不過話題曝光後，也出現知情人分享藥師不為人知的辛酸苦楚。
低調「1職業」月薪輕鬆破10萬！網友讚嘆：難怪搶著考
一位網友在論壇Dcard上發文分享，自己在瀏覽人力銀行職缺時，發現一個藥師職缺在桃園中壢，而且還直接註明「時薪660／月薪10-11萬／時少彈性排班／有大型包藥機」，而且月薪還能因為個人資歷、績效有所差異。
原PO看完後開始精算，以時薪660元來計算，相當於一個月工時159小時，也就是可以正常週休二日、每天工作8小時以內就難讓月薪破10萬元，讓他忍不住讚嘆「難怪那麼多人想考藥學系！要讀5-6年分數還是那麼高，待遇真的是蠻ok的」。
消息曝光後，也立刻引發一票網友投以羨慕眼光，「藥師在醫院真的算不錯了，整個醫療體系跟醫療糾紛最無緣的一塊」、「藥師能去的地方真的很多，美妝店、醫院、藥局任君選擇」。
但也有人認為，「真的別再說藥師一個月爽領7、8萬了，想當初我填科系也是聽到這樣才進來，先講結論藥師要看年薪才準」、「我認識的藥師待遇和工作內容沒那麼好欸，而且他們有時候還要輪班」。
藥師月薪破10萬不罕見！時薪700元都難找人才
過去《NOWnews今日新聞》就曾報導「全台藥師缺爆！醫院祭『日薪5600元』搶人」，當時有醫院祭出「時薪700元」驚人待遇，要招募兼職藥師人才數名，兼職藥師一天上滿上午診以及夜診，一天就可進帳「日薪5600元」，若單月上滿22天，再加上執登津貼，月薪就上看14萬3200元。
但這樣的待遇，卻在目前的藥師業界來說仍是誘因不足，因為當時職缺的上班時間10點至14點，以及夜診的18點至22點，通常都是醫院病患最多的時段，而且中間還卡到用餐時間，再加上這樣的模式類似於餐飲業常見的「兩頭班」，若上滿兩個班別，幾乎有12小時的時間都被卡死，中間4小時空檔也很難做自己的事情。
台灣藥師人才搶翻天！業界曝心裡話
目前全台灣的藥局總數已經超過1萬5百多間，甚至比超商龍頭7-11總數還要多，更常在市中心出現一條街上好幾間藥局比肩開設，競爭相當激烈，也讓藥師越來越搶手，薪水就此水漲船高。
藥局的激烈徵才競爭，也讓難以跟進待遇的傳統大醫院出現藥師荒，領藥排隊人龍越發常見，更有已快要到退休年齡的藥師，還收到其他地方的面試邀請。
針對目前台灣藥師人人搶的情況，當時藥師群版主曹文興也認為：「其實藥師人力不缺，但是缺的是好的藥師薪資福利跟好的藥師工作環境，再加上網路時代，訊息傳播很快，所以不好的藥師職缺慢慢會被藥師們淘汰」。
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一位網友在論壇Dcard上發文分享，自己在瀏覽人力銀行職缺時，發現一個藥師職缺在桃園中壢，而且還直接註明「時薪660／月薪10-11萬／時少彈性排班／有大型包藥機」，而且月薪還能因為個人資歷、績效有所差異。
原PO看完後開始精算，以時薪660元來計算，相當於一個月工時159小時，也就是可以正常週休二日、每天工作8小時以內就難讓月薪破10萬元，讓他忍不住讚嘆「難怪那麼多人想考藥學系！要讀5-6年分數還是那麼高，待遇真的是蠻ok的」。
消息曝光後，也立刻引發一票網友投以羨慕眼光，「藥師在醫院真的算不錯了，整個醫療體系跟醫療糾紛最無緣的一塊」、「藥師能去的地方真的很多，美妝店、醫院、藥局任君選擇」。
但也有人認為，「真的別再說藥師一個月爽領7、8萬了，想當初我填科系也是聽到這樣才進來，先講結論藥師要看年薪才準」、「我認識的藥師待遇和工作內容沒那麼好欸，而且他們有時候還要輪班」。
藥師月薪破10萬不罕見！時薪700元都難找人才
過去《NOWnews今日新聞》就曾報導「全台藥師缺爆！醫院祭『日薪5600元』搶人」，當時有醫院祭出「時薪700元」驚人待遇，要招募兼職藥師人才數名，兼職藥師一天上滿上午診以及夜診，一天就可進帳「日薪5600元」，若單月上滿22天，再加上執登津貼，月薪就上看14萬3200元。
但這樣的待遇，卻在目前的藥師業界來說仍是誘因不足，因為當時職缺的上班時間10點至14點，以及夜診的18點至22點，通常都是醫院病患最多的時段，而且中間還卡到用餐時間，再加上這樣的模式類似於餐飲業常見的「兩頭班」，若上滿兩個班別，幾乎有12小時的時間都被卡死，中間4小時空檔也很難做自己的事情。
台灣藥師人才搶翻天！業界曝心裡話
目前全台灣的藥局總數已經超過1萬5百多間，甚至比超商龍頭7-11總數還要多，更常在市中心出現一條街上好幾間藥局比肩開設，競爭相當激烈，也讓藥師越來越搶手，薪水就此水漲船高。
藥局的激烈徵才競爭，也讓難以跟進待遇的傳統大醫院出現藥師荒，領藥排隊人龍越發常見，更有已快要到退休年齡的藥師，還收到其他地方的面試邀請。
針對目前台灣藥師人人搶的情況，當時藥師群版主曹文興也認為：「其實藥師人力不缺，但是缺的是好的藥師薪資福利跟好的藥師工作環境，再加上網路時代，訊息傳播很快，所以不好的藥師職缺慢慢會被藥師們淘汰」。