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▲長輩們因為身體退化，許多健康問題開始浮現，因此更要注重日常飲食習慣。（示意圖／取自Pixabay）

今天（10/11）迎來一年一度的，重陽有著長壽、敬老的含義，除了關注習俗上的各式禁忌外，也提醒長者或家人們，要好好檢視長壽的基本條件「健康」，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科李柏賢分享，門診最常遇到長者因就診，而想避免上述病症，「良好的飲食」是相當關鍵的要素。李柏賢指出，錯誤的飲食習慣會一步步對身體造成傷害，例如許多長者因為退化，會出現「橫膈疝氣」、「賁門鬆弛」，導致平時容易胃食道逆流，這時許多長者認為會對胃比較好，李柏賢說明，近年長者「慢性便秘」的困擾越來越多，建議平時要多吃「火龍果、奇異果」等，並注意水分足量的攝取，能有效幫助退化的長者消化；不過在食用水果時要特別注意，，因此務必要控制份量。李柏賢提及，，雖然節省是出於好意，但食物弱勢保存不當、不新鮮，容易感染各式細菌，飯菜反覆冷凍、加熱，也可能產生自然物質，讓癌症風險上升；此外，也建議長者盡量不要抱著「不浪費」的心態，將餐桌上盤底的食物掃空，李柏賢提醒，大腸癌在台灣相當盛行，但追根究底，「飲食習慣不佳」最大主因，無論是長者或年輕人，都應，平時要減少紅肉、增加白肉，可參考「綠色地中海飲食」，研究發現，這事最能避免大腸癌發生的幫手，在注重飲食的同時，也建議45歲以上民眾，要定期做「大腸癌篩檢」，有異狀才能即時挽救。