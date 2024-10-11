今天（10/11）迎來一年一度的「九九重陽節」，重陽有著長壽、敬老的含義，除了關注習俗上的各式禁忌外，也提醒長者或家人們，要好好檢視長壽的基本條件「健康」，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科李柏賢分享，門診最常遇到長者因「胃食道逆流」、「慢性便秘」、「大腸癌風險」就診，而想避免上述病症，「良好的飲食」是相當關鍵的要素。
李柏賢指出，錯誤的飲食習慣會一步步對身體造成傷害，例如許多長者因為退化，會出現「橫膈疝氣」、「賁門鬆弛」，導致平時容易胃食道逆流，這時許多長者認為「多吃點粥」會對胃比較好，但粥是「消化過、煮爛過的澱粉」，反而會刺激胃酸分泌。
李柏賢說明，近年長者「慢性便秘」的困擾越來越多，建議平時要多吃「火龍果、奇異果」等，並注意水分足量的攝取，能有效幫助退化的長者消化；不過在食用水果時要特別注意，糖分攝取過多可能導致血糖控制出問題，因此務必要控制份量。
李柏賢提及，「一頓菜吃3天、冰箱放5天」是不少長輩的壞習慣，雖然節省是出於好意，但食物弱勢保存不當、不新鮮，容易感染各式細菌，飯菜反覆冷凍、加熱，也可能產生自然物質，讓癌症風險上升；此外，也建議長者盡量不要抱著「不浪費」的心態，將餐桌上盤底的食物掃空，因為所有的油都堆積在下面，一不小心就可能造成血脂過高的問題。
李柏賢提醒，大腸癌在台灣相當盛行，但追根究底，「飲食習慣不佳」最大主因，無論是長者或年輕人，都應避免攝取過多油炸食品，平時要減少紅肉、增加白肉，可參考「綠色地中海飲食」，研究發現，這事最能避免大腸癌發生的幫手，在注重飲食的同時，也建議45歲以上民眾，要定期做「大腸癌篩檢」，有異狀才能即時挽救。
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李柏賢說明，近年長者「慢性便秘」的困擾越來越多，建議平時要多吃「火龍果、奇異果」等，並注意水分足量的攝取，能有效幫助退化的長者消化；不過在食用水果時要特別注意，糖分攝取過多可能導致血糖控制出問題，因此務必要控制份量。
李柏賢提及，「一頓菜吃3天、冰箱放5天」是不少長輩的壞習慣，雖然節省是出於好意，但食物弱勢保存不當、不新鮮，容易感染各式細菌，飯菜反覆冷凍、加熱，也可能產生自然物質，讓癌症風險上升；此外，也建議長者盡量不要抱著「不浪費」的心態，將餐桌上盤底的食物掃空，因為所有的油都堆積在下面，一不小心就可能造成血脂過高的問題。
李柏賢提醒，大腸癌在台灣相當盛行，但追根究底，「飲食習慣不佳」最大主因，無論是長者或年輕人，都應避免攝取過多油炸食品，平時要減少紅肉、增加白肉，可參考「綠色地中海飲食」，研究發現，這事最能避免大腸癌發生的幫手，在注重飲食的同時，也建議45歲以上民眾，要定期做「大腸癌篩檢」，有異狀才能即時挽救。