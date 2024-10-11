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藍白杯葛中央政府總預算，立法院長韓國瑜出手，今（11）日邀行政院長卓榮泰與朝野3立院黨團幹部餐敘，地點在韓國瑜最愛的點水樓餐廳。點水樓主打江南料理，今天「和解飯」的9道菜色也曝光，包括佛跳牆、DO RE MI、芋泥香酥鴨。據了解，「Do Re Mi」是點水樓的秋季料理，是將蟹膏、蟹肉、蝦仁依照特定比例調配而成，宛若音階而得名，入口風味濃郁，每份1,380元。點水樓主打江南料理、點心，菜系遼闊又精緻，包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜式名餚。韓國瑜喜歡吃江浙菜，店內招牌菜如：砂鍋雞湯、醬爆蟹年糕、佛跳牆等，都很合韓國瑜的口味，也會向別人推薦。今天的9道菜，前菜盆菜容納8道小菜（蔥油芋艿、桂花蜂蜜石蓮花、酥炸翼豆、紹興醉雞、五香鳳尾魚、芝麻醬花瓜捲、鑲翡翠椒、麻辣鳳爪），接著依序是佛跳牆、DO RE MI、芋泥香酥鴨、生菜蝦鬆、鮮炒馬祖淡菜、天然蔬果原汁七彩小籠包（原味、九層塔、松露）、百果芋泥佐卡比索冰淇淋跟寶島甘露梨。今天出席共15人，除韓國瑜與卓榮泰外，還包括行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫，立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來，以及朝野黨團幹部，包括民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘；國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇出席；民眾黨總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍，15人坐一桌。