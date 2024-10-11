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▲台北市知名公園周邊房價。（圖／住商機構提供）

台北房市最保值區域除捷運站點周邊，大型綠地同時也是房價保證，住商機構彙整實價登錄資料，觀察北市十大公園周邊房價，近一年皆有不小漲幅，其中最高為花博公園周邊，僅一年房價成長近1成7，位居十大公園之首，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，公園兼具休憩與改善環境等機能，對居住在都市叢林的居民而言，能在住家附近享有大片綠地是難能可貴，致使周邊房價保值力道強勁。住商機構觀察實價登錄資料，比較2023年第三季與2024年第三季，北市十大公園方圓2.5公里周邊交易行情。其中，位於大同、中山區交界的花博公園周邊，今年第三季平均房價高達每坪90.4萬元，與去年同期相比漲幅達17.7%，漲勢驚人，賴志昶指出，花博公園周邊過去較屬北市蛋白區，惟受惠於北美館、花博公園等休憩機能俱全，又有鄰近捷運圓山站優勢，吸引部分建商進駐推動都更，且近年來花博公園鄰近的大同區新案價位持續高漲，推升周邊房價走勢，令該公園區域價位高升。另觀察有著大湖公園、碧湖公園等大片湖面景觀的內湖區，近一年兩大公園周邊漲勢也分別達12.9、8.9%，均價站穩8字頭，住商不動產台北內湖加盟店店長胡立中分析，兩大公園周邊皆有捷運站加持，其中碧湖公園由於環境清幽，吸引不少名人進駐，附近儼然成為「名人巷」，區域價位保值性強；而大湖公園附近以國會山莊、立委特區等兩大生活圈著稱，房市以獨棟別墅著稱，為北市罕見純別墅住宅環境，深受高資產族群青睞，且區域物件釋出稀少，因此成交價位頗具支撐力道。值得注意的是，萬華區青年公園周邊近一年平均房價皆是7字頭左右，房價漲勢較為有限，賴志昶認為，區域屬蛋白區，周邊多為軍宅、中古公寓等物件，新案較為稀缺，適逢去年下半年至今政府打房衝擊，因此房價變動程度不大。他提醒，近期央行推出多波信用管制措施，加上銀行滿水位問題難解，部分購屋族民眾申貸難度大增，但若選擇市區機能性成熟，且鄰近綠地等具前景性的地標周邊物件，較能提高銀行鑑價價位，適逢近期房市趨冷，屋主心態改變之下，此時對未受打房衝擊的首購或換屋族群，可謂最甜進場時機。