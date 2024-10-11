2024MLB季後賽分區系列賽11日的賽事，國家聯盟12日有一場賽事，目前洛杉磯道奇隊系列賽以2：2和聖地牙哥教士戰平，G5賽事誰贏誰晉級，大谷翔平MLB生涯首次季後賽能走多遠？外界都很關注。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
道奇2：2教士 誰贏誰晉級
MLB季後賽分區系列賽開打，美聯外卡由老虎隊、皇家隊晉級，國聯外卡由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
目前已有2支球隊晉級分區冠軍戰的球隊已經產生，紐約大都會在10日擊敗費城費城人，拿下系列賽勝利；紐約洋基11日戰勝皇家。國聯另一組對戰組合，洛杉磯道奇上一場成功延長戰線，系列賽2：2回到主場，12日將要來打系列賽生死戰。
MLB季後賽賽程：
10/12
8:08 聖地牙哥教士 出戰 洛杉磯道奇 （大谷翔平出戰）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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MLB季後賽分區系列賽開打，美聯外卡由老虎隊、皇家隊晉級，國聯外卡由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
目前已有2支球隊晉級分區冠軍戰的球隊已經產生，紐約大都會在10日擊敗費城費城人，拿下系列賽勝利；紐約洋基11日戰勝皇家。國聯另一組對戰組合，洛杉磯道奇上一場成功延長戰線，系列賽2：2回到主場，12日將要來打系列賽生死戰。
MLB季後賽賽程：
10/12
8:08 聖地牙哥教士 出戰 洛杉磯道奇 （大谷翔平出戰）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
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