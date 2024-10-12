MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇今（12）日回到主場迎戰聖地牙哥教士，這場「win or go home」的比賽，雙方都推派出日籍投手掛帥先發，道奇派出山本由伸出馬，教士部分則推派經驗老道的達比修有迎戰。而賽前教士主帥Mike Shildt受訪時則表示，自己對於達比修有具有完全的信心，也希望今晚教士能夠帶著勝利回家。
道奇教士今晚定生死 雙方皆派日籍投手擔綱先發
今晚道奇與教士的關鍵系列賽G5，獲勝的那方將確定前進國聯冠軍戰，並對決紐約大都會隊；至於落敗的球隊則確定本賽季就此結束，因此對於雙方而言，今日勢必都將拿出最好的表現，而雙方教頭最後也都不約而同地派出日籍投手擔綱先發，道奇是山本由伸，至於教士則是達比修有。
教士主帥對達比修信心十足 稱期待帶勝利回家
教士主帥Mike Shildt賽前談到為何選擇派出達比修有，出戰如此重要的比賽，他則表示：「我對他充滿著十足信心，期待球隊最終能夠帶著勝利並回家，我對能夠從系列賽脫穎而出充滿信心。」
而被問到山本由伸和達比修有之間的對抗，在日本已經引起全國球迷關注時，Shildt對此則回答到：「這太棒了，事實上，大聯盟正在讓這場比賽，成為受到國際關注的比賽。他們真的做得很好，這是事實，整個日本都會關注他們。」
今日賽前達比修有，也特地穿著印有以故義兄山本徳郁的T恤入場，後者於2018年9月因胃癌去世，享年41歲。過去達比修在系列賽G2的賽後記者會上，他就穿著一件印有山本徳郁圖案的T恤，當時就引起了許多美國媒體的關注，當被問及此事時，他當時回答說：「他是我的義兄，在6年前去世了。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
今晚道奇與教士的關鍵系列賽G5，獲勝的那方將確定前進國聯冠軍戰，並對決紐約大都會隊；至於落敗的球隊則確定本賽季就此結束，因此對於雙方而言，今日勢必都將拿出最好的表現，而雙方教頭最後也都不約而同地派出日籍投手擔綱先發，道奇是山本由伸，至於教士則是達比修有。
教士主帥對達比修信心十足 稱期待帶勝利回家
教士主帥Mike Shildt賽前談到為何選擇派出達比修有，出戰如此重要的比賽，他則表示：「我對他充滿著十足信心，期待球隊最終能夠帶著勝利並回家，我對能夠從系列賽脫穎而出充滿信心。」
而被問到山本由伸和達比修有之間的對抗，在日本已經引起全國球迷關注時，Shildt對此則回答到：「這太棒了，事實上，大聯盟正在讓這場比賽，成為受到國際關注的比賽。他們真的做得很好，這是事實，整個日本都會關注他們。」
今日賽前達比修有，也特地穿著印有以故義兄山本徳郁的T恤入場，後者於2018年9月因胃癌去世，享年41歲。過去達比修在系列賽G2的賽後記者會上，他就穿著一件印有山本徳郁圖案的T恤，當時就引起了許多美國媒體的關注，當被問及此事時，他當時回答說：「他是我的義兄，在6年前去世了。」