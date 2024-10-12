大谷翔平遭達比修有封鎖！洛杉磯道奇在今（12）日出戰聖地牙哥教士，上演國聯分區系列賽的G5殊死戰，勝者將拿下前往國聯冠軍戰的門票。道奇日籍強投山本由伸，先發主投5局無失分，協力4名牛棚投手完封教士打線，雖然大谷翔平4打席苦吞3K，遭到旅日前輩達比修有壓制，但隊友Enrique Hernandez、Teoscar Hernandez轟出2發關鍵陽春砲，幫助道奇以2：0擊敗教士，成功在系列賽取得3：2晉級。
關鍵殊死戰沒進化 4打席無安打
大谷翔平本季在例行賽表現神勇，留下54轟、59盜的史詩級紀錄，成為大聯盟首位達成單季「50轟50盜」的球員，不過在季後賽的表現讓球迷更加期待，因為他在過往的生涯中，往往都能在關鍵時刻，繳出更上一層樓的表現，例如：2016年的洋聯冠軍賽、2023年的經典賽。
面對季後賽首戰，大谷翔平毫不怯場，單場5打數，敲出2支安打，其中包含追平比分的三分砲，貢獻3分打點，為自己打下旅美生涯的季後賽首勝。然而，大谷翔平在後續4場比賽的表現相對下滑，且今（12）日在關鍵殊死戰的G5，更是4打席皆落空。
遭達比修封鎖 所幸道奇隊友支援
本場的前3個打席，大谷翔平都和「混血王子」達比修有正面交鋒，結果沒有敲出安打，並吞下2次三振，可以說是遭到完全壓制。兩人分別在G2、G5交手，總共6個打席，大谷翔平沒有敲出安打，並遭到3次三振。
國聯分區系列賽的5戰中，大谷翔平總共20個打席，就狂吞10次三振，打擊率僅有2成，繳出1轟、4分打點，整體攻擊指數OPS為0.623。所幸，隊友適時挺身而出，山本由伸的好投以及Enrique Hernandez、Teoscar Hernandez的陽春砲，幫助道奇完成2連勝逆轉，大谷翔平的季後之路也得以延續，未來表現能否出現反轉，也會是媒體、球迷關注的焦點。
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大谷翔平本季在例行賽表現神勇，留下54轟、59盜的史詩級紀錄，成為大聯盟首位達成單季「50轟50盜」的球員，不過在季後賽的表現讓球迷更加期待，因為他在過往的生涯中，往往都能在關鍵時刻，繳出更上一層樓的表現，例如：2016年的洋聯冠軍賽、2023年的經典賽。
面對季後賽首戰，大谷翔平毫不怯場，單場5打數，敲出2支安打，其中包含追平比分的三分砲，貢獻3分打點，為自己打下旅美生涯的季後賽首勝。然而，大谷翔平在後續4場比賽的表現相對下滑，且今（12）日在關鍵殊死戰的G5，更是4打席皆落空。
遭達比修封鎖 所幸道奇隊友支援
本場的前3個打席，大谷翔平都和「混血王子」達比修有正面交鋒，結果沒有敲出安打，並吞下2次三振，可以說是遭到完全壓制。兩人分別在G2、G5交手，總共6個打席，大谷翔平沒有敲出安打，並遭到3次三振。
國聯分區系列賽的5戰中，大谷翔平總共20個打席，就狂吞10次三振，打擊率僅有2成，繳出1轟、4分打點，整體攻擊指數OPS為0.623。所幸，隊友適時挺身而出，山本由伸的好投以及Enrique Hernandez、Teoscar Hernandez的陽春砲，幫助道奇完成2連勝逆轉，大谷翔平的季後之路也得以延續，未來表現能否出現反轉，也會是媒體、球迷關注的焦點。