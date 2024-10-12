大谷翔平遭達比修有封鎖！洛杉磯道奇在今（12）日出戰聖地牙哥教士，上演國聯分區系列賽的G5殊死戰，勝者將拿下前往國聯冠軍戰的門票。道奇日籍強投山本由伸，先發主投5局無失分，協力4名牛棚投手完封教士打線，雖然大谷翔平4打席苦吞3K，遭到旅日前輩達比修有壓制，但隊友Enrique Hernandez、Teoscar Hernandez轟出2發關鍵陽春砲，幫助道奇以2：0擊敗教士，成功在系列賽取得3：2晉級。

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關鍵殊死戰沒進化　4打席無安打

大谷翔平本季在例行賽表現神勇，留下54轟、59盜的史詩級紀錄，成為大聯盟首位達成單季「50轟50盜」的球員，不過在季後賽的表現讓球迷更加期待，因為他在過往的生涯中，往往都能在關鍵時刻，繳出更上一層樓的表現，例如：2016年的洋聯冠軍賽、2023年的經典賽。

面對季後賽首戰，大谷翔平毫不怯場，單場5打數，敲出2支安打，其中包含追平比分的三分砲，貢獻3分打點，為自己打下旅美生涯的季後賽首勝。然而，大谷翔平在後續4場比賽的表現相對下滑，且今（12）日在關鍵殊死戰的G5，更是4打席皆落空。

▲國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有面對同胞強打大谷翔平，讓對方3打數無安打，還三振了2次，成功用速差、位置和球種擾亂打擊節奏，完美壓制。（圖／美聯社／達志影像）
▲國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有面對同胞強打大谷翔平，讓對方3打數無安打，還三振了2次，成功用速差、位置和球種擾亂打擊節奏，完美壓制。（圖／美聯社／達志影像）
遭達比修封鎖　所幸道奇隊友支援

本場的前3個打席，大谷翔平都和「混血王子」達比修有正面交鋒，結果沒有敲出安打，並吞下2次三振，可以說是遭到完全壓制。兩人分別在G2、G5交手，總共6個打席，大谷翔平沒有敲出安打，並遭到3次三振。

國聯分區系列賽的5戰中，大谷翔平總共20個打席，就狂吞10次三振，打擊率僅有2成，繳出1轟、4分打點，整體攻擊指數OPS為0.623。所幸，隊友適時挺身而出，山本由伸的好投以及Enrique Hernandez、Teoscar Hernandez的陽春砲，幫助道奇完成2連勝逆轉，大谷翔平的季後之路也得以延續，未來表現能否出現反轉，也會是媒體、球迷關注的焦點。

▲大谷翔平在分區賽系列賽前4戰，僅繳出2成5打擊，有1轟、4分打點，攻擊指數0.711，沒有盜壘，相比例行賽表現，相對沒有這麼亮眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在分區賽系列賽5戰，僅繳出2成打擊率，有1轟、4分打點，攻擊指數0.623，沒有盜壘，相比例行賽表現，相對沒有這麼亮眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平G5全場4支0，沒有敲出安打，但他賽後相當開心地迎接MLB生涯首次季後賽系列賽勝利，與隊友一起「開香檳」。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平G5全場4支0，沒有敲出安打，但他賽後相當開心地迎接MLB生涯首次季後賽系列賽勝利，與隊友一起「開香檳」。（圖／美聯社／達志影像）



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