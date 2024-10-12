大谷翔平神預言！MLB美國職棒季後賽在今（12）日進行國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇靠著山本由伸的先發5局好投，以及打線2支陽春砲，以2：0擊敗聖地牙哥教士，在系列賽完成逆轉，搶下國聯冠軍戰門票。事實上，日籍球星大谷翔平在道奇以1：2遭到教士聽牌時，就曾信心喊話，相信道奇能夠搶下2連勝晉級，如今真的達成這項預言。
教士系列賽搶聽牌 大谷信心喊話成真
國聯分區系列賽G3，道奇派出「少主」Walker Buehler先發，卻因為2局下的2次守備失誤，單局狂失6分，最終以5：6輸球，陷入系列賽聽牌的極度不利狀況。當時賽後，大谷翔平接受訪問仍樂觀表態，直言：「我們今天很早就陷入劣勢，但還是把分數追了上去。所以我覺得可以有信心一點，如果抱持著這個自信，我想一定可以拿下2連勝。」
縱使大谷翔平在G4、G5的表現不盡理想，總共出賽5場，20個打席，就狂吞10次三振，打擊率僅有2成，繳出1轟、4分打點，整體攻擊指數OPS為0.623。然而，道奇投手群表現突出，在G3的2局下狂失6分後，連續24局都沒有讓教士攻下分數，真的讓道奇分別以8：0、2：0完封擊敗教士，以奇蹟般的2連勝完成逆轉晉級，前進國聯分區冠軍賽。
根據日本媒體《體育報知》報導，大谷翔平在今（12）日賽後受訪，表示：「首先可以走到這裡，真的很特別，我覺得自己在這場比賽咬緊牙關的努力了，這是最重要的事情。我也想和自己說聲謝謝，直到現在還能健康地打著棒球。」
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國聯分區系列賽G3，道奇派出「少主」Walker Buehler先發，卻因為2局下的2次守備失誤，單局狂失6分，最終以5：6輸球，陷入系列賽聽牌的極度不利狀況。當時賽後，大谷翔平接受訪問仍樂觀表態，直言：「我們今天很早就陷入劣勢，但還是把分數追了上去。所以我覺得可以有信心一點，如果抱持著這個自信，我想一定可以拿下2連勝。」
縱使大谷翔平在G4、G5的表現不盡理想，總共出賽5場，20個打席，就狂吞10次三振，打擊率僅有2成，繳出1轟、4分打點，整體攻擊指數OPS為0.623。然而，道奇投手群表現突出，在G3的2局下狂失6分後，連續24局都沒有讓教士攻下分數，真的讓道奇分別以8：0、2：0完封擊敗教士，以奇蹟般的2連勝完成逆轉晉級，前進國聯分區冠軍賽。
根據日本媒體《體育報知》報導，大谷翔平在今（12）日賽後受訪，表示：「首先可以走到這裡，真的很特別，我覺得自己在這場比賽咬緊牙關的努力了，這是最重要的事情。我也想和自己說聲謝謝，直到現在還能健康地打著棒球。」