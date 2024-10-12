中職今（12）日於台北大巨蛋迎來首場季後挑戰賽，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，交手全年度戰績排名第三的樂天桃猿。樂天在2局上攻佔二、三壘，並靠著馬傑森的高飛犧牲打率先搶分，不過先前發生失誤，後續導致球隊失分的統一外野手林佳緯，在3局下敲出適時安打，幫助統一攻下追平分。比賽7局下，林安可率先敲出二壘安打後，陳聖平補上一壘方向的穿越滾地安打，送回寶貴超前分，幫助統一以2：1領先樂天。
林佳緯漏接失誤 出現爭議判決
比賽1局下，邱智呈敲出中左外野的深遠安打，一路直奔上二壘，並靠著陳傑憲的內野滾地球推進，攻佔上三壘，但潘傑楷擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，無緣率先搶分。
2局上，朱育賢率先敲安上壘，林智平敲出右外野深遠飛球，結果林佳緯發生漏接失誤，讓樂天攻上二、三壘。古林睿煬三振馮健庭，抓下該局第1個出局數，隨後馬傑森敲出左外野高飛球，雖然送回朱育賢得分，但邱智呈大秀「雷射肩」回傳，讓二壘跑者林智平在三壘前遭到觸殺，雖然統一提出挑戰，但主審表示沒有轉播畫面，因此維持原判，不算挑戰次數，樂天1：0統一。
獅隊3局掀起返攻 林佳緯補關鍵一擊
比賽來到3局下，統一首名打者陳聖平敲出中間方向穿越滾地安打，林祖傑執行犧牲短打後，趁勢上到二壘。結果，下名打者林佳緯敲出左外野落地安打，一棒送回二壘上的陳聖平，將比分追成1：1平手。
雙方先發古林睿煬、威能帝，在4、5局都沒被敲出安打，同樣投出六上六下。6局上，樂天獲得一、三壘有人的進攻機會，但梁家榮敲出內野滾地球，形成4-6-3雙殺守備，雙方維持1：1平手。
陳聖平敲超前安 古林睿煬7局退場
比賽來到7局下，林安可率先敲出二壘安打後，陳聖平敲出一壘方向的穿越滾地安打，送回寶貴超前分，幫助統一以2：1領先樂天。古林睿煬在投完7局後退場，前7局被敲5支安打、失掉1分，但無自責失分，送出5次三振。
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比賽1局下，邱智呈敲出中左外野的深遠安打，一路直奔上二壘，並靠著陳傑憲的內野滾地球推進，攻佔上三壘，但潘傑楷擊出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，無緣率先搶分。
2局上，朱育賢率先敲安上壘，林智平敲出右外野深遠飛球，結果林佳緯發生漏接失誤，讓樂天攻上二、三壘。古林睿煬三振馮健庭，抓下該局第1個出局數，隨後馬傑森敲出左外野高飛球，雖然送回朱育賢得分，但邱智呈大秀「雷射肩」回傳，讓二壘跑者林智平在三壘前遭到觸殺，雖然統一提出挑戰，但主審表示沒有轉播畫面，因此維持原判，不算挑戰次數，樂天1：0統一。
獅隊3局掀起返攻 林佳緯補關鍵一擊
比賽來到3局下，統一首名打者陳聖平敲出中間方向穿越滾地安打，林祖傑執行犧牲短打後，趁勢上到二壘。結果，下名打者林佳緯敲出左外野落地安打，一棒送回二壘上的陳聖平，將比分追成1：1平手。
雙方先發古林睿煬、威能帝，在4、5局都沒被敲出安打，同樣投出六上六下。6局上，樂天獲得一、三壘有人的進攻機會，但梁家榮敲出內野滾地球，形成4-6-3雙殺守備，雙方維持1：1平手。
陳聖平敲超前安 古林睿煬7局退場
比賽來到7局下，林安可率先敲出二壘安打後，陳聖平敲出一壘方向的穿越滾地安打，送回寶貴超前分，幫助統一以2：1領先樂天。古林睿煬在投完7局後退場，前7局被敲5支安打、失掉1分，但無自責失分，送出5次三振。