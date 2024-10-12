中職季後挑戰賽首戰於今（12）日在台北大巨蛋開打，統一7-ELEVEn獅派出強投古林睿煬，主投7局飆出5次三振，被敲5支安打，僅失掉1分自責失分，幫助獅隊以2：1擊敗樂天桃猿。本場唯一失分出現在2局上，右外野手林佳緯的漏接失誤所導致，古林睿煬在賽後接受訪問時，表示大家是一個團隊，本來就是互相幫忙，當時自己只想著把失分控制下來，是擔心林佳緯會把責任都往自己身上放。
林佳緯失誤釀失分 親手打回追平分
比賽2局上，朱育賢率先敲安上壘，林智平敲出右外野深遠飛球，結果林佳緯發生漏接失誤，讓樂天攻上二、三壘。隨後馬傑森敲出左外野高飛球，送回朱育賢得分，讓統一率先搶下1分領分，也是古林睿煬本場唯一丟掉的非自責失分。
不過林佳緯在3局下展現「道歉野球」精神，在二壘有人的情況下，擊出左外野落地安打，一棒送回二壘上的陳聖平，將比分追平，成為球隊最終逆轉勝的功臣之一。
古林選擇不怪罪 勝利是團隊共享
賽後談到2局下失分的狀況，古林睿煬表示：「主要就是佳緯那個失誤先出現，想說不要給他這麼大壓力，盡力把失分控制下來，他才不會把責任都往自己身上放。」
且暖心說道：「我們是一個團隊，我有能力就要把這個局面控制下來，他也幫我打回分數，就是互相啊，他們某一局可能會打很多分數，我可能也會某一局失掉很多分數，但就是要掌握機會。」
對此，總教練林岳平則表示：「不管他是失誤還是打追平安打，他都是我們的戰力，難免都會有失誤，但還是可以用攻擊幫助球隊，希望選手之後遇到這種狀況，都可以趕快切換狀態跟想法。」
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比賽2局上，朱育賢率先敲安上壘，林智平敲出右外野深遠飛球，結果林佳緯發生漏接失誤，讓樂天攻上二、三壘。隨後馬傑森敲出左外野高飛球，送回朱育賢得分，讓統一率先搶下1分領分，也是古林睿煬本場唯一丟掉的非自責失分。
不過林佳緯在3局下展現「道歉野球」精神，在二壘有人的情況下，擊出左外野落地安打，一棒送回二壘上的陳聖平，將比分追平，成為球隊最終逆轉勝的功臣之一。
古林選擇不怪罪 勝利是團隊共享
賽後談到2局下失分的狀況，古林睿煬表示：「主要就是佳緯那個失誤先出現，想說不要給他這麼大壓力，盡力把失分控制下來，他才不會把責任都往自己身上放。」
且暖心說道：「我們是一個團隊，我有能力就要把這個局面控制下來，他也幫我打回分數，就是互相啊，他們某一局可能會打很多分數，我可能也會某一局失掉很多分數，但就是要掌握機會。」
對此，總教練林岳平則表示：「不管他是失誤還是打追平安打，他都是我們的戰力，難免都會有失誤，但還是可以用攻擊幫助球隊，希望選手之後遇到這種狀況，都可以趕快切換狀態跟想法。」