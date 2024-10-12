古林睿煬從去年敗投學經驗！統一7-ELEVEn獅今（12）日季後挑戰賽首戰，以2：1險勝樂天桃猿，率先取得系列賽聽牌優勢，其中先發投手古林睿煬功不可沒。整場面對樂天打線，主投7局被敲5支安打，僅失掉1分非自責失分，且飆出5次三振，和去年季後挑戰賽第3戰表現判若兩人。賽後古林睿煬表示，去年失敗經驗對這場有所幫助，自己每一局都當最後一局在丟，一直保持對決狀態。
去年還有力卻被擊垮 學習不想太多
古林睿煬去年在季後挑戰賽G3先發登板，同樣面對樂天打線，3局就狂被敲出7支安打，包含2發全壘打，失掉4分後退場，最終獅隊也以1：7不敵樂天，無緣晉級台灣大賽。今年G1先發就拿下勝投，古林睿煬回憶起去年說道：「去年可能就是太緊張，緊張的要死，感覺好像沒做到什麼，雖然還有力，但就被擊垮了。」
對於本場先發的好表現，古林睿煬表示：「今天上去，就是每一局都當最後一局在丟，沒有去設想要丟幾球，要拉長局數什麼的，一直是對決的狀態，把自己可以做的做完，後面就交給隊友。」
當媒體問道拿下聽牌的重要一勝，感覺如何，古林睿煬回應道：「關鍵一勝，當然很振奮，勝利就是團隊一起努力才會有的，很謝謝隊友和球迷，讓我們團結在一起。」
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古林睿煬去年在季後挑戰賽G3先發登板，同樣面對樂天打線，3局就狂被敲出7支安打，包含2發全壘打，失掉4分後退場，最終獅隊也以1：7不敵樂天，無緣晉級台灣大賽。今年G1先發就拿下勝投，古林睿煬回憶起去年說道：「去年可能就是太緊張，緊張的要死，感覺好像沒做到什麼，雖然還有力，但就被擊垮了。」
對於本場先發的好表現，古林睿煬表示：「今天上去，就是每一局都當最後一局在丟，沒有去設想要丟幾球，要拉長局數什麼的，一直是對決的狀態，把自己可以做的做完，後面就交給隊友。」
當媒體問道拿下聽牌的重要一勝，感覺如何，古林睿煬回應道：「關鍵一勝，當然很振奮，勝利就是團隊一起努力才會有的，很謝謝隊友和球迷，讓我們團結在一起。」